Du reportage de terrain à la photographie d’actualité, en passant par les podcasts et les campagnes de communication, les professionnels normands étaient à l’honneur mardi 24 novembre lors de la cérémonie organisée par le Club de la Presse et de la Communication de Normandie.
Cette édition a enregistré 121 candidatures validées, réparties dans quatorze catégories, dont sept consacrées aux travaux journalistiques. Deux jurys composés au total de dix professionnels exerçant hors de Normandie ont départagé les candidats.
Cette édition a enregistré 121 candidatures validées, réparties dans quatorze catégories, dont sept consacrées aux travaux journalistiques. Deux jurys composés au total de dix professionnels exerçant hors de Normandie ont départagé les candidats.
Cinq récompenses pour ICI Normandie et France Télévisions
Dans les catégories journalistiques, ICI Normandie et France Télévisions se distinguent en remportant cinq des sept prix décernés. Les médias La Vie et Grand-Format sont également récompensés, respectivement dans les catégories presse écrite et web.
La rigueur de l’enquête, la qualité de l’écriture, la diversité des sources et le travail de terrain figuraient parmi les critères de sélection.
Du côté de la communication, le Département de l’Eure, Normandie Tourisme, la Caisse d’Épargne Normandie et SNCF Réseau figurent notamment parmi les lauréats.
Source : communiqué du Club de la Presse et de la Communication de Normandie du 25 novembre 2026
La rigueur de l’enquête, la qualité de l’écriture, la diversité des sources et le travail de terrain figuraient parmi les critères de sélection.
Du côté de la communication, le Département de l’Eure, Normandie Tourisme, la Caisse d’Épargne Normandie et SNCF Réseau figurent notamment parmi les lauréats.
Source : communiqué du Club de la Presse et de la Communication de Normandie du 25 novembre 2026
Le palmarès 2026
■ PRESSE
Presse écrite : Clément Gousseau (La Vie), « De Ouistreham à Rouen, la foi des migrants ».
Web : Marylène Carre (Grand-Format), « Une justice pour réparer ».
Podcast : Annie Le Fléouter et Mika Parrinello (ICI Normandie), « Collection PARTIR – Destination Le Havre, ville reconstruite et classée à l’UNESCO ».
Radio : Noah Marchais et Coralie Moreau (ICI Normandie), « Crimes et témoignages – L’affaire de la petite Célya ».
Télévision, format court : Stéphanie Potay, « Le docteur Lyon continue d’exercer à 90 ans ».
Télévision, format long : Florent Turpin, « Maire rural, maire courage ».
Photo d’actualité : Jonathan Pasqué, « Notre Dame de Fontenelle ».
■ COMMUNICATION
Événementiel et relations publiques : Caen la Mer Habitat, « Concours de dessins : Dessine-moi un monstre ».
Édition : Office de tourisme Normandie Pays d’Auge, « Coquillage et Colombage ».
Audiovisuel : Département de l’Eure, « Bref, je suis maire ».
Communication digitale : Caisse d’Épargne Normandie, « À la table des audacieux normands ».
Affichage : Normandie Tourisme, « Rien que la Normandie ».
Communication interne : SNCF Réseau, « Les 10 ans de SNCF Réseau ».
Identité de marque : Unik Studio Graphique, « Millenium », pour la Région Normandie.
Coup de cœur du jury : Unik Studio Graphique, pour la 47e Rencontre nationale des agences d’urbanisme.
Presse écrite : Clément Gousseau (La Vie), « De Ouistreham à Rouen, la foi des migrants ».
Web : Marylène Carre (Grand-Format), « Une justice pour réparer ».
Podcast : Annie Le Fléouter et Mika Parrinello (ICI Normandie), « Collection PARTIR – Destination Le Havre, ville reconstruite et classée à l’UNESCO ».
Radio : Noah Marchais et Coralie Moreau (ICI Normandie), « Crimes et témoignages – L’affaire de la petite Célya ».
Télévision, format court : Stéphanie Potay, « Le docteur Lyon continue d’exercer à 90 ans ».
Télévision, format long : Florent Turpin, « Maire rural, maire courage ».
Photo d’actualité : Jonathan Pasqué, « Notre Dame de Fontenelle ».
■ COMMUNICATION
Événementiel et relations publiques : Caen la Mer Habitat, « Concours de dessins : Dessine-moi un monstre ».
Édition : Office de tourisme Normandie Pays d’Auge, « Coquillage et Colombage ».
Audiovisuel : Département de l’Eure, « Bref, je suis maire ».
Communication digitale : Caisse d’Épargne Normandie, « À la table des audacieux normands ».
Affichage : Normandie Tourisme, « Rien que la Normandie ».
Communication interne : SNCF Réseau, « Les 10 ans de SNCF Réseau ».
Identité de marque : Unik Studio Graphique, « Millenium », pour la Région Normandie.
Coup de cœur du jury : Unik Studio Graphique, pour la 47e Rencontre nationale des agences d’urbanisme.