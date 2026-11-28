Trophées de la presse et de la communication en Normandie : qui sont les lauréats 2026

Les lauréats 2026 sur la scène du Trianon - Photo club de la presse

Quatorze prix ont été décernés au Trianon, à Sotteville-lès-Rouen, à l’occasion des Trophées 2026 de la presse et de la communication en Normandie.

Publié le Samedi 28 Novembre 2026 à 10:11 Mis à jour : 29/11 - 01:25