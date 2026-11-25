C’est une bonne nouvelle pour le portefeuille des usagers du train. À compter du jeudi 3 décembre 2026, le prix du billet occasionnel entre Vernon-Giverny et Paris passera de 14,70 € à 5,55 € sur la ligne J du Transilien. Même tarif au départ de Gisors, où le trajet coûte actuellement 13,60 €.
Fruit d’un accord entre la Région Normandie et Île-de-France Mobilités, cette nouvelle tarification met fin à une importante disparité de prix liée aux frontières administratives. Elle doit également simplifier l’achat et la validation des titres de transport.
Fruit d’un accord entre la Région Normandie et Île-de-France Mobilités, cette nouvelle tarification met fin à une importante disparité de prix liée aux frontières administratives. Elle doit également simplifier l’achat et la validation des titres de transport.
Jusqu’à 9,15 € d’économie par trajet
La mesure représente une baisse de près de 62 % du prix du billet au départ de Vernon et de 59 % au départ de Gisors. Le demi-tarif sera fixé à 2,80 €.
Les gares de La Villetertre, Liancourt-Saint-Pierre, Chaumont-en-Vexin et Trie-Château, situées sur la branche de Gisors, bénéficieront également de cette nouvelle tarification.
Les déplacements entre les gares d’une même branche situées hors Île-de-France seront facturés 2,55 €, ou 1,30 € en demi-tarif.
Les gares de La Villetertre, Liancourt-Saint-Pierre, Chaumont-en-Vexin et Trie-Château, situées sur la branche de Gisors, bénéficieront également de cette nouvelle tarification.
Les déplacements entre les gares d’une même branche situées hors Île-de-France seront facturés 2,55 €, ou 1,30 € en demi-tarif.
À Vernon, davantage de trains accessibles
Autre avancée pour les voyageurs de l’Eure : les détenteurs de titres de transport normands (abonnement Tempo Paris combiné, billet Tempo, carte de réduction Tempo ou billet Tempo moins de 26 ans) pourront emprunter indifféremment les trains Nomad et ceux de la ligne J entre Vernon-Giverny et Paris Saint-Lazare.
Attention toutefois : le nouveau billet à 5,55 € ne sera pas valable à bord des trains Nomad.
Attention toutefois : le nouveau billet à 5,55 € ne sera pas valable à bord des trains Nomad.
Des billets entièrement dématérialisés
Les nouveaux titres seront disponibles sur smartphone, notamment via l’application Île-de-France Mobilités, ou sur une carte Navigo Easy rechargeable aux automates. Ils permettront également d’effectuer des correspondances avec le métro et le RER.
De nouveaux automates et des bornes de validation seront opérationnels dès le 3 décembre sur la branche de Gisors. À Vernon-Giverny, des agents SNCF assureront des ventes mobiles en attendant l’installation des nouveaux automates, prévue début 2027.
De nouveaux automates et des bornes de validation seront opérationnels dès le 3 décembre sur la branche de Gisors. À Vernon-Giverny, des agents SNCF assureront des ventes mobiles en attendant l’installation des nouveaux automates, prévue début 2027.
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