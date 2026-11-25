Vernon et Gisors : le billet de train pour Paris passe à 5,55 € dès le 3 décembre

Illustration infonormandie

Les voyageurs de la ligne J du Transilien vont bénéficier d’une baisse spectaculaire des tarifs entre la Normandie et l’Île-de-France. Un accord entre les deux régions permettra également de voyager plus librement entre Vernon et Paris.

Publié le Mercredi 25 Novembre 2026 à 17:01 Mis à jour : 25/11 - 23:26