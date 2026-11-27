Une enquête financière de grande ampleur a permis de mettre au jour un vaste système présumé de blanchiment d’argent dans la région rouennaise. Dans un communiqué publié ce vendredi 27 novembre, le parquet de Lille révèle que près de 80 millions d’euros ont circulé sur les comptes bancaires de 64 sociétés directement liées au principal mis en cause.
À l’origine de cette affaire, les agissements d’un cadre d’un établissement bancaire de Rouen, dont la proximité avec un individu gravitant dans l’entourage de personnes susceptibles d’être impliquées dans des trafics de stupéfiants l’aurait conduit à méconnaître les règles de déontologie bancaire.
À l’origine de cette affaire, les agissements d’un cadre d’un établissement bancaire de Rouen, dont la proximité avec un individu gravitant dans l’entourage de personnes susceptibles d’être impliquées dans des trafics de stupéfiants l’aurait conduit à méconnaître les règles de déontologie bancaire.
Plus de 960 cartes bancaires
Le 2 septembre 2024, la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lille s’est saisie de l’enquête initialement ouverte par le parquet de Rouen. Les investigations ont été confiées à la brigade économique et financière de la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Rouen.
L’analyse des mouvements bancaires d’une vingtaine d’entreprises de la région rouennaise a révélé l’existence de sociétés dites « taxi », autrement dit des structures écrans éphémères destinées à faire circuler, dissimuler ou blanchir des capitaux d’origine illicite.
Le principal suspect, qui n’était officiellement à la tête de quasiment aucune de ces entreprises, disposait de procurations sur les comptes bancaires de 64 sociétés.
« 6 millions d’euros étaient objectivés comme ayant fait l’objet de retraits bancaires via plus de 960 cartes bancaires émises pour contourner les plafonds de retrait », précise le parquet de Lille.
L’analyse des mouvements bancaires d’une vingtaine d’entreprises de la région rouennaise a révélé l’existence de sociétés dites « taxi », autrement dit des structures écrans éphémères destinées à faire circuler, dissimuler ou blanchir des capitaux d’origine illicite.
Le principal suspect, qui n’était officiellement à la tête de quasiment aucune de ces entreprises, disposait de procurations sur les comptes bancaires de 64 sociétés.
« 6 millions d’euros étaient objectivés comme ayant fait l’objet de retraits bancaires via plus de 960 cartes bancaires émises pour contourner les plafonds de retrait », précise le parquet de Lille.
Interpellé après avoir retiré 34 000 euros
Le 17 novembre dernier, les enquêteurs rouennais ont déclenché une vaste opération judiciaire sous la direction du parquet de Lille. Treize personnes ont été interpellées, parmi lesquelles le principal suspect, saisi après avoir retiré plus de 34 000 euros à un distributeur automatique de billets.
À son domicile, les policiers ont également découvert 50 000 euros en espèces.
Les investigations ont conduit à la saisie de 25 biens immobiliers, d’une valeur globale estimée à 2,4 millions d’euros, de 20 comptes bancaires totalisant plus de 325 000 euros et d’un véhicule estimé à 45 000 euros.
Parmi les complices présumés figurent des dirigeants de paille, ainsi que la conjointe du principal suspect et certains membres de la famille de celle-ci.
À son domicile, les policiers ont également découvert 50 000 euros en espèces.
Les investigations ont conduit à la saisie de 25 biens immobiliers, d’une valeur globale estimée à 2,4 millions d’euros, de 20 comptes bancaires totalisant plus de 325 000 euros et d’un véhicule estimé à 45 000 euros.
Parmi les complices présumés figurent des dirigeants de paille, ainsi que la conjointe du principal suspect et certains membres de la famille de celle-ci.
Procès en janvier 2027
Lors de ses auditions, le principal mis en cause a reconnu « la plus grande partie des faits de blanchiment par paiement pour le compte de tiers », indique le parquet.
Les autres suspects, essentiellement des dirigeants de paille, ont nié avoir eu connaissance de l’étendue de ses agissements.
Sept personnes ont été déférées au parquet de Lille et sont poursuivies pour blanchiment en bande organisée. Elles doivent comparaître à l’audience du 11 janvier 2027. Deux autres personnes ont fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire.
Le principal suspect a été placé en détention provisoire, tandis que les six autres personnes déférées ont été placées sous contrôle judiciaire.
Les autres suspects, essentiellement des dirigeants de paille, ont nié avoir eu connaissance de l’étendue de ses agissements.
Sept personnes ont été déférées au parquet de Lille et sont poursuivies pour blanchiment en bande organisée. Elles doivent comparaître à l’audience du 11 janvier 2027. Deux autres personnes ont fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire.
Le principal suspect a été placé en détention provisoire, tandis que les six autres personnes déférées ont été placées sous contrôle judiciaire.