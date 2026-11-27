Blanchiment d’argent à Rouen : 80 millions d’euros ont transité par un vaste réseau de sociétés écrans

Les investigations ont été confiées à la brigade économique et financière de la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Rouen.- Illustration © DGPN

Treize personnes ont été interpellées à l’issue de plus de deux ans d’enquête. Le principal suspect a été placé en détention provisoire. Vingt-cinq biens immobiliers ont notamment été saisis.

Publié le Vendredi 27 Novembre 2026 à 18:18 Mis à jour : 27/11 - 18:32