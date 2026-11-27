Malgré les tentatives de réanimation, deux hommes âgés de 40 et 79 ans sont décédés, indique le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime.



Une femme de 81 ans et un nourrisson âgé de seulement 24 jours qui se trouvait dans un autre appartement ont été transportés au CHU de Rouen, tous deux en urgence relative.



Onze autres personnes, exposées aux fumées, n’ont pas nécessité de transport vers un établissement hospitalier.



L’importance de l’intervention a nécessité l’engagement d’un poste de commandement de colonne des sapeurs-pompiers.



L’origine de l’incendie n’a pas été précisée par les secours. L'enquête destinée à établir l'origine du départ de feu a été confiée aux services de police rouennais.