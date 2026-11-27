Un incendie a endeuillé le Grand-Quevilly ce vendredi matin. Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 8 heures avenue Franklin-Roosevelt, où un dégagement de fumée était signalé dans les parties communes d’un immeuble d’habitation de quatre étages.
Au cours de leurs reconnaissances, les secours ont localisé un feu dans un appartement du premier étage. Trois victimes ont été extraites de l'appartement en feu. Les flammes ont été maîtrisées au moyen d’une lance à incendie.
Au cours de leurs reconnaissances, les secours ont localisé un feu dans un appartement du premier étage. Trois victimes ont été extraites de l'appartement en feu. Les flammes ont été maîtrisées au moyen d’une lance à incendie.
Deux victimes n’ont pas pu être réanimées
Malgré les tentatives de réanimation, deux hommes âgés de 40 et 79 ans sont décédés, indique le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime.
Une femme de 81 ans et un nourrisson âgé de seulement 24 jours qui se trouvait dans un autre appartement ont été transportés au CHU de Rouen, tous deux en urgence relative.
Onze autres personnes, exposées aux fumées, n’ont pas nécessité de transport vers un établissement hospitalier.
L’importance de l’intervention a nécessité l’engagement d’un poste de commandement de colonne des sapeurs-pompiers.
L’origine de l’incendie n’a pas été précisée par les secours. L'enquête destinée à établir l'origine du départ de feu a été confiée aux services de police rouennais.
Une femme de 81 ans et un nourrisson âgé de seulement 24 jours qui se trouvait dans un autre appartement ont été transportés au CHU de Rouen, tous deux en urgence relative.
Onze autres personnes, exposées aux fumées, n’ont pas nécessité de transport vers un établissement hospitalier.
L’importance de l’intervention a nécessité l’engagement d’un poste de commandement de colonne des sapeurs-pompiers.
L’origine de l’incendie n’a pas été précisée par les secours. L'enquête destinée à établir l'origine du départ de feu a été confiée aux services de police rouennais.
L'incendie s'est déclaré vers 8 heures dans un appartement situé au premier étage d'un immeuble de l'avenue Franklin-Roosevelt, à Grand-Quevilly. – © Google MapsAgrandir la carte