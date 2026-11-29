Un incendie s’est déclaré dans un appartement d’un immeuble de la rue Pierre-Semard, à Évreux (Eure), au cours de la nuit du samedi 28 au dimanche 29 novembre. Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 2 h 30.
D’importants moyens de secours, notamment 23 sapeurs-pompiers, ont été déployés sur place pour combattre le sinistre qui a été maîtrisé à l’aide d’une lance à incendie.
D’importants moyens de secours, notamment 23 sapeurs-pompiers, ont été déployés sur place pour combattre le sinistre qui a été maîtrisé à l’aide d’une lance à incendie.
Trois victimes incommodées par les fumées
Un homme de 66 ans, une femme de 67 ans et un jeune homme de 22 ans ont été pris en charge après avoir inhalé des fumées. Tous trois ont été transportés en urgence relative au centre hospitalier Jean-Louis-Debré d’Évreux, indique ce matin le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).
L’origine de l’incendie n’a pas été précisée
L’origine de l’incendie n’a pas été précisée
Le feu s’est déclaré au cours de la nuit dans un immeuble de la rue Pierre-Semard à Évreux – © Google MapsAgrandir la carte
Dans la même rubrique