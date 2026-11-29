Un incendie s’est déclaré dans un appartement d’un immeuble de la rue Pierre-Semard, à Évreux (Eure), au cours de la nuit du samedi 28 au dimanche 29 novembre. Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 2 h 30.



D’importants moyens de secours, notamment 23 sapeurs-pompiers, ont été déployés sur place pour combattre le sinistre qui a été maîtrisé à l’aide d’une lance à incendie.