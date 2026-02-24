Connectez-vous S'inscrire

Elbeuf : trois policiers blessés dans une collision en se rendant sur une intervention




Mardi 24 Février 2026 - 11:28


Un véhicule de police et un Land Rover sont entrés en collision lundi en fin d’après-midi à Elbeuf. Trois policiers ont été blessés, dont deux plus sérieusement.



Les policiers se rendaient sur une intervention lorsque l'accident s'est produit à hauteur d'une intgersection, faisant trois blessés - Illustration infoNormandie
L’accident s’est produit vers 17h30 à l’intersection de la rue Félix-Faure et de la rue du Port, à Elbeuf-sur-Seine. La voiture sérigraphiée, en route vers une intervention avec gyrophare et avertisseur sonore enclenchés, a été percutée au niveau du côté gauche par un Land Rover. Sous la violence du choc, le véhicule de police a terminé sa course contre le mur d’une propriété.

Deux des fonctionnaires — la conductrice et un policier — ont été sérieusement blessés, selon la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN). Un troisième gardien de la paix, souffrant de contusions, a pu ressortir de l’hôpital après examens.

Le conducteur du Land Rover indemne

Au volant du Land Rover, un homme de 22 ans, domicilié à Caudebec-lès-Elbeuf, est sorti indemne de la collision.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.
 




   
 