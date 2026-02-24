Elbeuf : trois policiers blessés dans une collision en se rendant sur une intervention

Les policiers se rendaient sur une intervention lorsque l'accident s'est produit à hauteur d'une intgersection, faisant trois blessés - Illustration infoNormandie
L’accident s’est produit vers 17h30 à l’intersection de la rue Félix-Faure et de la rue du Port, à Elbeuf-sur-Seine. La voiture sérigraphiée, en route vers une intervention avec gyrophare et avertisseur sonore enclenchés, a été percutée au niveau du côté gauche par un Land Rover. Sous la violence du choc, le véhicule de police a terminé sa course contre le mur d’une propriété.
Deux des fonctionnaires — la conductrice et un policier — ont été sérieusement blessés, selon la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN). Un troisième gardien de la paix, souffrant de contusions, a pu ressortir de l’hôpital après examens.
Deux des fonctionnaires — la conductrice et un policier — ont été sérieusement blessés, selon la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN). Un troisième gardien de la paix, souffrant de contusions, a pu ressortir de l’hôpital après examens.
Le conducteur du Land Rover indemne
Au volant du Land Rover, un homme de 22 ans, domicilié à Caudebec-lès-Elbeuf, est sorti indemne de la collision.
Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.
Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.