Rouen : un drone au-dessus de la prison Bonne-Nouvelle, deux hommes interpellés

En surveillance dans le secteur de la prison, les policiers ont remarqué qu'un drone survolait les bâtiments pénitentiaires .... - Illustration © Pixabay
Un drone en train de descendre au-dessus des bâtiments de la prison Bonne-Nouvelle à Rouen a attiré l’attention des policiers de la BAC (brigade anti-crimionalité), ce lundi 5 octobre vers 1 heure. Les policiers effectuaient à ce moment un passage devant la maison d’arrêt en raison d’une recrudescence des survols de drones, indique une source policière.
Ils ont également aperçu un individu qui, à leur vue, a poussé un " cri d’alerte " avant de s’engager rue Meunier. Rattrapé, les policiers ont procédé à son contrôle.
Ils ont également aperçu un individu qui, à leur vue, a poussé un " cri d’alerte " avant de s’engager rue Meunier. Rattrapé, les policiers ont procédé à son contrôle.
Caché derrière des poubelles
Dans le même temps, un autre individu a été découvert dissimulé derrière des conteneurs à poubelles. Les fonctionnaires ont aussi fait main basse sur une télécommande de drone et un sac posé au sol. Les deux objets ont été saisis pour les besoins de l'enquête
Les deux hommes, âgés de 20 et 22 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Le contenu du sac et la nature de l’éventuel colis transporté par le drone n’ont pas été précisés.
Les deux hommes, âgés de 20 et 22 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Le contenu du sac et la nature de l’éventuel colis transporté par le drone n’ont pas été précisés.