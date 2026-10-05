Rouen : un drone au-dessus de la prison Bonne-Nouvelle, deux hommes interpellés

Dans le même temps, un autre individu a été découvert dissimulé derrière des conteneurs à poubelles. Les fonctionnaires ont aussi fait main basse sur une télécommande de drone et un sac posé au sol. Les deux objets ont été saisis pour les besoins de l'enquête



Les deux hommes, âgés de 20 et 22 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Le contenu du sac et la nature de l’éventuel colis transporté par le drone n’ont pas été précisés.