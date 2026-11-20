A Rouen : ivre au volant, il provoque deux accidents avec délit de fuite

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Un sexagénaire a été placé en garde à vue hier soir après avoir percuté successivement, avec sa voiture, deux autres véhicules à Rouen. Son taux d’alcoolémie dépassait deux grammes par litre de sang.

Publié le Vendredi 20 Novembre 2026 à 11:28 Mis à jour : 20/11 - 11:33