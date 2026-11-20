Un premier accrochage au rond-point de la Motte, puis une seconde collision boulevard d’Orléans. Les faits se déroulent ce jeudi 19 novembre aux environs de 19 heures à Rouen. Un automobiliste soupçonné de conduire en état d'ivresse a été interpellé par la police à Rouen après avoir pris la fuite à la suite d'un premier accident.
À leur arrivée boulevard de l’Europe, les policiers ont découvert trois véhicules immobilisés sur la chaussée et plusieurs personnes en pleine discussion. Un conducteur de 33 ans leur a expliqué que sa voiture avait été percutée sur tout le côté gauche au rond-point de la Motte. L'automobiliste responsable avait poursuivi sa route sans s'arrêter.
À leur arrivée boulevard de l’Europe, les policiers ont découvert trois véhicules immobilisés sur la chaussée et plusieurs personnes en pleine discussion. Un conducteur de 33 ans leur a expliqué que sa voiture avait été percutée sur tout le côté gauche au rond-point de la Motte. L'automobiliste responsable avait poursuivi sa route sans s'arrêter.
Un taux d'alcoolémie particulièrement élevé
La victime avait alors suivi le véhicule en fuite, dont le conducteur avait provoqué une seconde collision en percutant l'arrière d'une autre voiture, boulevard d'Orléans.
Soumis à un contrôle d'alcoolémie, le conducteur mis en causé, âgé de 62 ans, présentait un taux de 1,07 milligramme d'alcool par litre d'air expiré, soit environ 2,14 grammes par litre de sang.
Son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention administrative et son véhicule a été emmené à la fourrière. L'homme a été placé en garde à vue.
Aucun blessé n’a été signalé.
Soumis à un contrôle d'alcoolémie, le conducteur mis en causé, âgé de 62 ans, présentait un taux de 1,07 milligramme d'alcool par litre d'air expiré, soit environ 2,14 grammes par litre de sang.
Son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention administrative et son véhicule a été emmené à la fourrière. L'homme a été placé en garde à vue.
Aucun blessé n’a été signalé.