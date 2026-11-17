Rouen : travaux sur la RN28 deux nuits de suite, des perturbations à prévoir

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La RN28 sera fermée dans le sens Abbeville–Rouen dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 novembre. Une seconde nuit de travaux entraînera la fermeture de la bretelle d’entrée de Saint-Hilaire.

Publié le Mardi 17 Novembre 2026 à 18:20 Mis à jour : 17/11 - 23:34