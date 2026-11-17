Des travaux de finition sur l’ouvrage d’art de Lyons nécessitent de nouvelles restrictions de circulation sur la RN28, à Rouen. La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) annonce une fermeture de l'axe du mercredi 18 novembre à 21 h au jeudi 19 novembre à 6 h, dans le sens Abbeville vers Rouen.
Les automobilistes devront obligatoirement emprunter la sortie Saint-Hilaire, puis effectuer un demi-tour au giratoire de la place Saint-Hilaire pour rejoindre la RN28.
Les automobilistes devront obligatoirement emprunter la sortie Saint-Hilaire, puis effectuer un demi-tour au giratoire de la place Saint-Hilaire pour rejoindre la RN28.
Déviation spécifique pour les poids lourds
Les poids lourds devront suivre un itinéraire de déviation plus large, passant par l'A28, l'A29 en direction d'Amiens et du Havre, puis l'A151 et l'A150, avant de rejoindre Rouen par le pont Flaubert.
Une seconde restriction est prévue dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 novembre, de 21 h à 6 h. Cette fois, seule la bretelle d'entrée de Saint-Hilaire, en direction du pont Mathilde, sera fermée. Les conducteurs souhaitant rejoindre la rive gauche pourront effectuer un demi-tour au giratoire de Grieu.
La DIRNO appelle les usagers à la plus grande prudence à l'approche des zones de chantier, pour leur sécurité comme pour celle des agents mobilisés.
Une seconde restriction est prévue dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 novembre, de 21 h à 6 h. Cette fois, seule la bretelle d'entrée de Saint-Hilaire, en direction du pont Mathilde, sera fermée. Les conducteurs souhaitant rejoindre la rive gauche pourront effectuer un demi-tour au giratoire de Grieu.
La DIRNO appelle les usagers à la plus grande prudence à l'approche des zones de chantier, pour leur sécurité comme pour celle des agents mobilisés.