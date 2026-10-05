Rouen : à 13 ans, il est surpris par des policiers de la Bac en train de fouiller une voiture

Le jeune homme a été surpris par les policiers en train de commettre un vol à la roulotte - Illustration © DGPN
Les policiers de la brigade anticriminalité circulaient rue Saint-Jacques à Rouen, en Seine-Maritime, lorsqu’ils ont remarqué un très jeune homme à l’intérieur d’un véhicule. Il fouillait l’habitacle au niveau de la banquette arrière.
Les fonctionnaires en civil ont constaté que le déflecteur de la porte arrière droite était brisé. En les apercevant, le suspect a pris ses jambes à son cou et s'est enfui en direction de la rue d’Harcourt, avant d’emprunter la rue Anatole-France.
Les fonctionnaires en civil ont constaté que le déflecteur de la porte arrière droite était brisé. En les apercevant, le suspect a pris ses jambes à son cou et s'est enfui en direction de la rue d’Harcourt, avant d’emprunter la rue Anatole-France.
Un aimant découvert dans sa poche
L'adolescent, âgé de 13 ans, a été rattrapé et interpellé. Dans la poche gauche de son pantalon, les policiers ont découvert une chaussette contenant un aimant. L’utilisation de cet objet n’a pas été précisée.
Le mineur a été placé en garde à vue.
Le mineur a été placé en garde à vue.