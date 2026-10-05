Rouen : à 13 ans, il est surpris par des policiers de la Bac en train de fouiller une voiture

Un adolescent a été interpellé rue Anatole-France après s'être enfui à la vue des policiers. Il avait été aperçu dans une voiture dont une vitre était brisée.

Publié le Lundi 5 Octobre 2026 à 14:43