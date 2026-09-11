Free-parties : des interdictions prises dans les cinq départements normands ce week-end

Les autorités se préparent à d’éventuelles free-parties en Normandie. Un « risque sérieux » de rassemblements festifs musicaux non déclarés a été identifié pour ce week-end des samedi 12 et dimanche 13 septembre, selon un communiqué du préfet de la région Normandie.



Des arrêtés d’interdiction ont été pris par les préfets de la Seine-Maritime, de l’Eure, du Calvados, de la Manche et de l’Orne. Les services de l’État mettent en avant les risques pour la sécurité des participants et de troubles à l’ordre public, ces événements étant organisés sans dispositif déclaré de secours, de lutte contre les incendies ou de sécurité routière et sanitaire.