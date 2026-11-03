Quatre hommes agressés près des Docks 76 à Rouen, le mobile religieux au cœur de l’enquête

Chanter dans la rue leur aurait valu d'être violemment pris à partie. Samedi 31 octobre, vers 23 h 30, un groupe de jeunes hommes a été la cible d'une agression présumée près des Docks 76, à Rouen. Alertée par un passant qui signalait une rixe, la police municipale a identifié sur place trois victimes et trois témoins. Tous mettaient en cause une quinzaine d'individus vêtus de noir.



Dimanche après-midi et lundi matin, quatre hommes âgés d'environ 25 ans ont déposé plainte pour des violences à caractère discriminatoire. Selon leurs déclarations, ils faisaient partie d'un groupe de dix amis qui entonnaient un chant catholique dans la rue lorsqu'ils ont été pris à partie et frappés. Les autres membres du groupe seraient témoins de la scène.