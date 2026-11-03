Quatre hommes agressés près des Docks 76 à Rouen, le mobile religieux au cœur de l’enquête

Chanter dans la rue leur aurait valu d'être violemment pris à partie. Samedi 31 octobre, vers 23 h 30, un groupe de jeunes hommes a été la cible d'une agression présumée près des Docks 76, à Rouen. Alertée par un passant qui signalait une rixe, la police municipale a identifié sur place trois victimes et trois témoins. Tous mettaient en cause une quinzaine d'individus vêtus de noir.
Dimanche après-midi et lundi matin, quatre hommes âgés d'environ 25 ans ont déposé plainte pour des violences à caractère discriminatoire. Selon leurs déclarations, ils faisaient partie d'un groupe de dix amis qui entonnaient un chant catholique dans la rue lorsqu'ils ont été pris à partie et frappés. Les autres membres du groupe seraient témoins de la scène.
Dimanche après-midi et lundi matin, quatre hommes âgés d'environ 25 ans ont déposé plainte pour des violences à caractère discriminatoire. Selon leurs déclarations, ils faisaient partie d'un groupe de dix amis qui entonnaient un chant catholique dans la rue lorsqu'ils ont été pris à partie et frappés. Les autres membres du groupe seraient témoins de la scène.
Des vidéos exploitées pour identifier les agresseurs
Deux plaignants ont fourni des certificats de leur passage aux urgences du CHU de Rouen. L'un d'eux présentait des blessures. Tous quatre ont été orientés vers le Centre d'accueil spécialisé pour les agressions (CASA) pour un examen médico-légal.
L'enquête a été confiée à la Division de la criminalité territoriale (DCT). « Elle devra permettre de retracer le déroulement détaillé des faits, d’en identifier les auteurs, et d’en préciser les éventuels mobiles », indique ce soir le procureur de la République Sébastien Gallois, dans un communiqué.
Les policiers exploitent les images de vidéoprotection du secteur pour reconstituer les faits et tenter d'identifier les agresseurs.
L'enquête a été confiée à la Division de la criminalité territoriale (DCT). « Elle devra permettre de retracer le déroulement détaillé des faits, d’en identifier les auteurs, et d’en préciser les éventuels mobiles », indique ce soir le procureur de la République Sébastien Gallois, dans un communiqué.
Les policiers exploitent les images de vidéoprotection du secteur pour reconstituer les faits et tenter d'identifier les agresseurs.
Le maire de Rouen alerte le procureur
Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, a également signalé les faits au procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.
Reste à déterminer le mobile de cette agression. Si les quatre plaignants estiment avoir été visés en raison de leur religion, cette circonstance devra être confirmée par les investigations. Le parquet de Rouen ne signale, à cette heure, aucune interpellation.
Reste à déterminer le mobile de cette agression. Si les quatre plaignants estiment avoir été visés en raison de leur religion, cette circonstance devra être confirmée par les investigations. Le parquet de Rouen ne signale, à cette heure, aucune interpellation.