Eure : 2 hectares de sous-bois détruit par un incendie dans la forêt de Bord

Le service dépârtemental d'incendie et de secours de l'Eure a engagé de gros moyens pour empêcher le feu de se propager - Photo © Sdis27
Un feu de végétation s’est déclaré ce mercredi après-midi dans la forêt de Bord au niveaun de la commune Les Damps. Quarante-six sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour stopper sa progression.
L’incendie s’est déclaré vers 14 heures dans un secteur de sous-bois de la forêt.
Selon le dernier bilan, à 18 heures, les flammes ont parcouru environ 2 hectares avant d’être contenues par les secours.
L’incendie s’est déclaré vers 14 heures dans un secteur de sous-bois de la forêt.
Selon le dernier bilan, à 18 heures, les flammes ont parcouru environ 2 hectares avant d’être contenues par les secours.
Quarante-cinq pompiers engagés
Un important dispositif a été déployé sur place, avec 46 sapeurs-pompiers mobilisés. Le feu a été circonscrit et les opérations de surveillance et de traitement des lisières se poursuivaient afin d’écarter tout risque de reprise.
Aucune victime n’est signalée.
Aucune victime n’est signalée.