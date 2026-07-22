Eure : 2 hectares de sous-bois détruit par un incendie dans la forêt de Bord


[ACTUALISÉ] - Deux hectares de sous-bois sont partis en fumée ce mercredi dans la forêt de Bord, aux Damps. Le sinistre a nécessité l'intervention de 45 sapeurs-pompiers.



Mercredi 22 Juillet 2026 - 16:46


Le service dépârtemental d'incendie et de secours de l'Eure a engagé de gros moyens pour empêcher le feu de se propager - Photo © Sdis27
Le service dépârtemental d'incendie et de secours de l'Eure a engagé de gros moyens pour empêcher le feu de se propager - Photo © Sdis27
Un feu de végétation s’est déclaré ce mercredi après-midi dans la forêt de Bord au niveaun de la commune Les Damps. Quarante-six sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour stopper sa progression.

L’incendie s’est déclaré vers 14 heures dans un secteur de sous-bois de la forêt.

Selon le dernier bilan, à 18 heures, les flammes ont parcouru environ 2 hectares avant d’être contenues par les secours.

Quarante-cinq pompiers engagés

Un important dispositif a été déployé sur place, avec 46 sapeurs-pompiers mobilisés. Le feu a été circonscrit et les opérations de surveillance et de traitement des lisières se poursuivaient afin d’écarter tout risque de reprise.

Aucune victime n’est signalée.



Tags : Eure, faits divers, incendie, Les Damps, pompiers


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