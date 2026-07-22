Seine-Maritime : une école désaffectée en feu à Fécamp, les riverains invités à se calfeutrer

Un incendie s’est déclaré ce mercredi matin sur la toiture d’un ne ancienne école maternelle, dans le quartier du Raponneau à Fécamp. Un périmètre de sécurité a été installé et les riverains sont invités à calfeutrer leurs ouvertures en raison des importantes fumées.