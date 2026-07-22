Seine-Maritime : une école désaffectée en feu à Fécamp, les riverains invités à se calfeutrer

Les sapêurs-pompiers ont engagé au moins cinq engins pour lutter contre l'incendie - ©ville de Fécamp/ Diego Dujardin
Un important dégagement de fumée est signalé ce mercredi matin dans le quartier du Ramponneau à Fécamp. Il s'agit d'un feu ayant embrasé la "toiture d'un bâtiment désaffecté" situé au 2, rue Paul-Doumer, précise le service départemental d'iincendie et de se secours (Sdis76).
Un périmètre de sécurité a été installé par la police autour de l’incendie, qui s'est déclaré dans la nuit, aux alentours de 2h30 du matin au niveau d'une ancienne école maternelle aujourd'hui désaffectée. Selon les premières informations communiquées par les services de police, les flammes ne présentent pas de risque de propagation.
Un périmètre de sécurité a été installé par la police autour de l’incendie, qui s'est déclaré dans la nuit, aux alentours de 2h30 du matin au niveau d'une ancienne école maternelle aujourd'hui désaffectée. Selon les premières informations communiquées par les services de police, les flammes ne présentent pas de risque de propagation.
Périmètre de sécurité
En raison des épaisses fumées, les secours demandent néanmoins aux habitants de fermer et de calfeutrer les portes et fenêtres. Aucune mesure de confinement n’a été décidée : les riverains peuvent continuer à circuler dans le secteur, sous réserve des restrictions liées au périmètre de sécurité.
La rue Rose Anaïs a été fermée à la circulation, signale Google Maps.
Par ailleurs, la ville annonce sur sa page Facebook la fermeture exceptionnelle des centres de loisirs pour la journée. « Nous vous tenons informé pour la journée de demain », indique-t'elleà destination des familles.
De même, l’animation Botanica Party organisée par la Maison de quartier du Ramponneau est annulée.
L'origine de ce départ de feu est pour l'heure inconnue. Les services de police du commissariat de Fécamp sont sur place.
La rue Rose Anaïs a été fermée à la circulation, signale Google Maps.
Par ailleurs, la ville annonce sur sa page Facebook la fermeture exceptionnelle des centres de loisirs pour la journée. « Nous vous tenons informé pour la journée de demain », indique-t'elleà destination des familles.
De même, l’animation Botanica Party organisée par la Maison de quartier du Ramponneau est annulée.
L'origine de ce départ de feu est pour l'heure inconnue. Les services de police du commissariat de Fécamp sont sur place.