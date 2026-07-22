Circulation : un samedi rouge sur les routes, Bison Futé conseille de partir dimanche

Les premiers départs en vacances devraient fortement ralentir le trafic dès vendredi 24 juillet. La journée est classée orange dans le sens des départs au niveau national, et rouge en Bourgogne, dans l’Est et dans le Sud-Ouest.



En Île-de-France, les difficultés sont attendues dès la fin de matinée en direction des barrières de péage. Les autoroutes A6 et A10 seront particulièrement sollicitées, avant une nouvelle hausse du trafic en milieu d’après-midi avec les déplacements domicile-travail.



• Samedi rouge dans toute la France



La journée la plus compliquée sera celle du samedi 25 juillet, classée rouge au niveau national dans le sens des départs. Les axes reliant l’Île-de-France à la Normandie, à la Bretagne, aux Pays de la Loire et à la Méditerranée devraient enregistrer de nombreux ralentissements.



Les premières difficultés pourraient apparaître très tôt sur l’A10, puis sur l’A6. Le trafic devrait rapidement se densifier sur l’ensemble du réseau autoroutier.



Dans le sens des retours, samedi est classé orange dans le Grand-Ouest, le Nord et sur l’arc méditerranéen. Les routes remontant vers l’Île-de-France depuis la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire et le sud du pays seront fortement empruntées.



• Dimanche, la journée à privilégier



Bison Futé recommande aux automobilistes qui le peuvent de prendre la route dimanche 26 juillet. La journée est classée verte au niveau national, dans les deux sens de circulation.



Quelques difficultés restent néanmoins possibles dans le sens des départs entre l’Île-de-France et la Méditerranée, ainsi qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, seule région classée orange dimanche.