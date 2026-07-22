Agglomération du Havre : près de 150 objets volés dans une jardinerie retrouvés chez un suspect


Un homme soupçonné d’avoir multiplié les vols dans une jardinerie de l’agglomération havraise a été interpellé par les gendarmes. Une partie importante des marchandises dérobées a été retrouvée à son domicile.



Mercredi 22 Juillet 2026 - 17:19


La perquisition a permis de retrouver une partie des objets et matériel volé - Photo Gendarmerie76
La perquisition a permis de retrouver une partie des objets et matériel volé - Photo Gendarmerie76
Les vols s’étaient répétés au préjudice d’une enseigne de jardinerie de l’agglomération du Havre. Après avoir constaté plusieurs disparitions de marchandises, le responsable du magasin a signalé les faits aux gendarmes de la communauté de brigades de Terres-de-Caux.

L’exploitation des images de vidéoprotection a permis aux enquêteurs d’identifier un suspect. Une perquisition menée à son domicile a conduit à la découverte de près de 150 objets, pour une valeur marchande estimée à 2 339 euros.

Un préjudice estimé à près de 6 000 euros

Les investigations ont permis d’attribuer environ cinq vols au mis en cause. Le préjudice total subi par la jardinerie atteindrait près de 6 000 euros.

L’homme a reconnu les faits concernant les objets retrouvés chez lui. Déféré devant la justice, il a comparu dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.

Il a été condamné à douze mois de prison avec sursis, assortis d’une interdiction de se rendre dans le magasin, d’une obligation de soins et de travail ainsi que du remboursement du préjudice.


Tags : enquête, faits divers, gendarmerie, jardinerie, Le Havre, Seine-Maritime


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