Port du masque obligatoire dans la Métropole de Rouen : le nombre de communes concernées revu à la baisse

Comme le rappelle régulièrement l'Agence régionale de Santé (ARS) de Normandie, la circulation du virus dans le département et dans la Métropole Rouen Normandie continue d'évoluer de manière préoccupante.



La Seine-Maritime a été placée en zone de circulation active du virus classée rouge en raison de la dégradation des indicateurs sanitaires, notamment le taux d’incidence qui atteint 54,2 et le taux de positivité qui s’établit à 5,32.



« Le respect des gestes barrières et cette nouvelle mesure réglementaire ont pour objectif de limiter les risques de contamination et éviter, autant que de possible, des dispositions plus strictes pouvant aller jusqu'à des confinements locaux que le Préfet pourrait être amenées à mettre en œuvre en application du décret du 10 juillet 2020 modifié ».