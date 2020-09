Port du masque obligatoire à Évreux, Guichainville, Gravigny et Angerville dès mardi 15 septembre

Le port du masque est rendu obligatoire dans quatre communes de l’Eure : Évreux, Guichainville, Gravigny et Angerville-la-Campagne. Ainsi en a décidé le préfet qui a pris un arrêté préfectoral pour définir les contours de cette mesure qui entre en application dès demain, mardi 15 septembre a 7 heures.



Dans le contexte de rebond épidémique, se traduisant par une hausse du nombre de patients testés positifs au Covid-19 dans le département, le préfet a donc décidé de rendre obligatoire le port du masque pour toute personne de onze ans ou plus, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, entre 7 heures et 2 heures du matin.



Les communes concernées sont Evreux ainsi que les trois communes « présentant une continuité urbaine avec Évreux » : Guichainville, Gravigny et Angerville- la-Campagne.