Pomme, la louve capturée en Seine-Maritime, abattue dans les Alpes

Son parcours avait commencé en Normandie et s’est achevé dans les Alpes-de-Haute-Provence. Pomme, une jeune louve capturée au printemps en Seine-Maritime avant d’être remise en liberté dans les Alpes, a été abattue sur décision administrative, annonce l’association One Voice.



L’animal aurait été tué par un lieutenant de louveterie après la mort de plusieurs bêtes d’un troupeau. Mais l’association affirme que les données transmises par son collier GPS montreraient que la louve n’était pas responsable de cette attaque. Cette version devra encore être confrontée aux éléments des services de l’État.