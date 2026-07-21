Pomme, la louve capturée en Seine-Maritime, abattue dans les Alpes

Capturée en Seine-Maritime, la louve avait été relâchée dans les Alpes. Elle a été abattue il y a quelques jours par un lieutenant de louveterie, se désole l'association One Voice qui envisage de déposer plainte - Illustration © Pexels
Son parcours avait commencé en Normandie et s’est achevé dans les Alpes-de-Haute-Provence. Pomme, une jeune louve capturée au printemps en Seine-Maritime avant d’être remise en liberté dans les Alpes, a été abattue sur décision administrative, annonce l’association One Voice.
L’animal aurait été tué par un lieutenant de louveterie après la mort de plusieurs bêtes d’un troupeau. Mais l’association affirme que les données transmises par son collier GPS montreraient que la louve n’était pas responsable de cette attaque. Cette version devra encore être confrontée aux éléments des services de l’État.
L’animal aurait été tué par un lieutenant de louveterie après la mort de plusieurs bêtes d’un troupeau. Mais l’association affirme que les données transmises par son collier GPS montreraient que la louve n’était pas responsable de cette attaque. Cette version devra encore être confrontée aux éléments des services de l’État.
Plus de 500 kilomètres parcourus
Pomme avait été découverte dans un piège au printemps en Seine-Maritime. Alors que certains éleveurs et chasseurs réclamaient son abattage, la louve avait finalement été transférée puis relâchée dans les Alpes.
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Équipée d’un collier de suivi, elle avait depuis parcouru plus de 500 kilomètres à travers quatre départements : la Drôme, l’Isère, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. Elle commençait à se fixer au sud du lac de Serre-Ponçon.
Selon One Voice, aucune attaque contre des animaux d’élevage ne lui avait été attribuée depuis sa remise en liberté. L’association affirme que Pomme se nourrissait principalement de jeunes cervidés, de chevreuils, de sangliers et de renards. Elle aurait également été observée à plusieurs reprises en compagnie d’au moins un autre loup.
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Équipée d’un collier de suivi, elle avait depuis parcouru plus de 500 kilomètres à travers quatre départements : la Drôme, l’Isère, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. Elle commençait à se fixer au sud du lac de Serre-Ponçon.
Selon One Voice, aucune attaque contre des animaux d’élevage ne lui avait été attribuée depuis sa remise en liberté. L’association affirme que Pomme se nourrissait principalement de jeunes cervidés, de chevreuils, de sangliers et de renards. Elle aurait également été observée à plusieurs reprises en compagnie d’au moins un autre loup.
Un tir contesté par One Voice
Le tir aurait été effectué après la découverte d’animaux morts dans un élevage. One Voice soutient toutefois que la localisation enregistrée par le collier GPS de Pomme ne correspondrait pas au lieu de l’attaque.
« Ils ont tué Pomme alors qu’elle n’avait rien fait, alors qu’elle s’adaptait parfaitement, alors que ses données prouvaient son innocence », dénonce Muriel Arnal, présidente de l’association.
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One Voice demande désormais la communication des documents ayant conduit à l’autorisation du tir. L’association indique étudier la possibilité de déposer plainte pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de la mort de la louve.
« Ils ont tué Pomme alors qu’elle n’avait rien fait, alors qu’elle s’adaptait parfaitement, alors que ses données prouvaient son innocence », dénonce Muriel Arnal, présidente de l’association.
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One Voice demande désormais la communication des documents ayant conduit à l’autorisation du tir. L’association indique étudier la possibilité de déposer plainte pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de la mort de la louve.
Une mobilisation annoncée
L’association prévoit également d’organiser un rassemblement à l’endroit où Pomme a été abattue, dans les Alpes-de-Haute-Provence. La date et le lieu précis doivent être communiqués prochainement.
Elle lance parallèlement un appel aux personnes susceptibles de détenir des informations sur les conditions dans lesquelles d’autres loups ont été tués en France. One Voice assure que l’anonymat des témoins sera préservé.
Elle lance parallèlement un appel aux personnes susceptibles de détenir des informations sur les conditions dans lesquelles d’autres loups ont été tués en France. One Voice assure que l’anonymat des témoins sera préservé.
REPÈRE — Une louve au profil génétique rare
Les analyses réalisées sur Pomme avaient établi qu’elle était issue d’un croisement entre les populations de loups italo-alpine et germano-polonaise. Selon One Voice, aucun signe d’hybridation avec un chien domestique n’avait été relevé. L’association considérait ainsi l’animal comme porteur d’un patrimoine génétique particulièrement rare.
Les analyses réalisées sur Pomme avaient établi qu’elle était issue d’un croisement entre les populations de loups italo-alpine et germano-polonaise. Selon One Voice, aucun signe d’hybridation avec un chien domestique n’avait été relevé. L’association considérait ainsi l’animal comme porteur d’un patrimoine génétique particulièrement rare.