Oissel : pris en charge par la police à 170 km/h, un ralentisseur met fin à sa folle course-poursuite

Le conducteur n'a pas hésité à faire des pointes de 170 km/h pour ne pas être rattraper par la voiture de police - Illustration © Pexels
Sa fuite s’est achevée sur une casse moteur. Un conducteur de 22 ans qui tentait d’échapper à la police a été interpellé place Francisco-Ferrer, à Oissel, ce mardi 6 octobre, vers 1 heures du matin. Quelques minutes plus tôt, il avait atteint 170 km/h sur le CD18E, selon des éléments communiqués par la police.
Tout a commencé à Saint-Étienne-du-Rouvray, où une patrouille a remarqué une berline avec un phare défectueux et dont le conducteur n’utilisait pas son clignotant. Alors que les policiers lui demandaient de s’arrêter, l’automobiliste a accéléré.
Tout a commencé à Saint-Étienne-du-Rouvray, où une patrouille a remarqué une berline avec un phare défectueux et dont le conducteur n’utilisait pas son clignotant. Alors que les policiers lui demandaient de s’arrêter, l’automobiliste a accéléré.
Des pointes à plus de 100 km/h en ville
Dans sa fuite, le jeune homme a multiplié les infractions : stops franchis, priorités non respectées et vitesse dépassant les 100 km/h en agglomération, rapporte une source policière. Il a ensuite pris la direction d’Oissel par le CD18E, où sa vitesse a atteint 170 km/h.
Un ralentisseur, franchi à très vive allure, a finalement eu le dernier mot : le moteur de la berline s'est cassé sous l'effet du choc place Francisco-Ferrer. Aucun blessé n’est à déplorer.
Interpellé sur place, le conducteur était titulaire du permis et son véhicule était assuré. Son dépistage d’alcoolémie s’est révélé négatif. Les policiers ont procédé à la rétention de son permis et la voiture a été envoyée en fourrière. L'enquête va devoir expliquer ce qui a motivé une telle attitude du jeune automobiliste.
Un ralentisseur, franchi à très vive allure, a finalement eu le dernier mot : le moteur de la berline s'est cassé sous l'effet du choc place Francisco-Ferrer. Aucun blessé n’est à déplorer.
Interpellé sur place, le conducteur était titulaire du permis et son véhicule était assuré. Son dépistage d’alcoolémie s’est révélé négatif. Les policiers ont procédé à la rétention de son permis et la voiture a été envoyée en fourrière. L'enquête va devoir expliquer ce qui a motivé une telle attitude du jeune automobiliste.