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Tags : Oissel, Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime


Oissel : pris en charge par la police à 170 km/h, un ralentisseur met fin à sa folle course-poursuite


Un automobiliste de 22 ans a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi après avoir refusé un contrôle de police entre Saint-Étienne-du-Rouvray et Oissel (Seine-Maritime). Le moteur de sa voiture a cassé lors du franchissement d’un ralentisseur.


Publié le Mardi 6 Octobre 2026 à 12:36


Le conducteur n'a pas hésité à faire des pointes de 170 km/h pour ne pas être rattraper par la voiture de police - Illustration © Pexels
Le conducteur n'a pas hésité à faire des pointes de 170 km/h pour ne pas être rattraper par la voiture de police - Illustration © Pexels
Sa fuite s’est achevée sur une casse moteur. Un conducteur de 22 ans qui tentait d’échapper à la police a été interpellé place Francisco-Ferrer, à Oissel, ce mardi 6 octobre, vers 1 heures du matin. Quelques minutes plus tôt, il avait atteint 170 km/h sur le CD18E, selon des éléments communiqués par la police.

Tout a commencé à Saint-Étienne-du-Rouvray, où une patrouille a remarqué une berline avec un phare défectueux et dont le conducteur n’utilisait pas son clignotant. Alors que les policiers lui demandaient de s’arrêter, l’automobiliste a accéléré.

Des pointes à plus de 100 km/h en ville

Dans sa fuite, le jeune homme a multiplié les infractions : stops franchis, priorités non respectées et vitesse dépassant les 100 km/h en agglomération, rapporte une source policière. Il a ensuite pris la direction d’Oissel par le CD18E, où sa vitesse a atteint 170 km/h.

Un ralentisseur, franchi à très vive allure, a finalement eu le dernier mot : le moteur de la berline s'est cassé sous l'effet du choc place Francisco-Ferrer. Aucun blessé n’est à déplorer.

Interpellé sur place, le conducteur était titulaire du permis et son véhicule était assuré. Son dépistage d’alcoolémie s’est révélé négatif. Les policiers ont procédé à la rétention de son permis et la voiture a été envoyée en fourrière. L'enquête va devoir expliquer ce qui a motivé une telle attitude du jeune automobiliste. 

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