Oissel : pris en charge par la police à 170 km/h, un ralentisseur met fin à sa folle course-poursuite

Un automobiliste de 22 ans a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi après avoir refusé un contrôle de police entre Saint-Étienne-du-Rouvray et Oissel (Seine-Maritime). Le moteur de sa voiture a cassé lors du franchissement d’un ralentisseur.



Publié le Mardi 6 Octobre 2026 à 12:36