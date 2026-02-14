Seine-Maritime : vigilance jaune neige-verglas et crue sur l’Epte ce dimanche 15 février

Selon les prévisions, les chutes de neige devraient rester brèves mais pourraient suffire à rendre les chaussées glissantes, notamment en début de matinée. Les automobilistes sont invités à adapter leur conduite aux conditions météorologiques et à anticiper d’éventuelles difficultés de circulation.



Concernant l’Epte, la vigilance jaune crue demeure active. Il est formellement déconseillé de s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée. Dans les zones inondables, les riverains sont invités à mettre en sécurité les biens sensibles et à surveiller l’évolution du niveau de l’eau.



La préfecture recommande de suivre l’évolution de la situation via les canaux officiels et de faire preuve de la plus grande prudence tout au long de l’épisode.

