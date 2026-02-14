Connectez-vous S'inscrire
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
https://www.infonormandie https://www.infonormandie
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
   

Seine-Maritime : vigilance jaune neige-verglas et crue sur l’Epte ce dimanche 15 février



Samedi 14 Février 2026 - 21:53


Un double épisode de vigilance concerne la Seine-Maritime ce dimanche. Météo-France place le département en jaune pour un bref passage neigeux susceptible de provoquer du verglas, tandis que la vigilance crue reste active sur l’Epte, appelant à la plus grande prudence sur les routes comme à proximité des cours d’eau.



La neige pourtrait faire son retour ce dimanche en Seine-Maritime. La préfecture appelle à la prudence en raison d'un risque de chaussées glissantes - Illustration S.B.
La neige pourtrait faire son retour ce dimanche en Seine-Maritime. La préfecture appelle à la prudence en raison d'un risque de chaussées glissantes - Illustration S.B.
Un bref épisode neigeux est attendu ce dimanche matin en Seine-Maritime. Météo-France place le département en vigilance jaune neige-verglas de 6h à 15h, avec des précipitations circulant d’ouest en est.

En parallèle, la vigilance jaune crue est maintenue sur le tronçon de l’Epte. Les autorités appellent à la prudence face à la montée des eaux dans les secteurs habituellement exposés.

Neige, verglas et risque de crue

Selon les prévisions, les chutes de neige devraient rester brèves mais pourraient suffire à rendre les chaussées glissantes, notamment en début de matinée. Les automobilistes sont invités à adapter leur conduite aux conditions météorologiques et à anticiper d’éventuelles difficultés de circulation.

 Concernant l’Epte, la vigilance jaune crue demeure active. Il est formellement déconseillé de s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée. Dans les zones inondables, les riverains sont invités à mettre en sécurité les biens sensibles et à surveiller l’évolution du niveau de l’eau.

La préfecture recommande de suivre l’évolution de la situation via les canaux officiels et de faire preuve de la plus grande prudence tout au long de l’épisode.
 




EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter