Seine-Maritime : le plan “grand froid” activé jusqu’à mardi matin

Des places d'hébergement sont mises à la disposition des personnes sans abri à Rouen et au Havre - Illustration Adobe Stock
Selon les prévisions de Météo-France, un épisode de froid marqué doit toucher la Seine-Maritime dans les prochains jours. En réponse, la Préfecture de la Seine-Maritime active les mesures renforcées de mise à l’abri des personnes vulnérables.
Gymnases ouverts et maraudes renforcées
Le déclenchement du plan prévoit l’ouverture exceptionnelle de deux structures d’accueil : le gymnase Graindor à Rouen et le gymnase Monod au Havre. Ces équipements permettront d’offrir des places supplémentaires d’hébergement d’urgence pendant toute la durée de l’épisode.
Les maraudes sont également intensifiées afin d’aller à la rencontre des personnes sans solution d’hébergement. Les horaires des accueils de jour sont élargis pour faciliter l’accès aux services essentiels.
Les autorités rappellent que toute situation nécessitant une mise à l’abri d’une personne vulnérable doit être signalée au 115, numéro d’urgence sociale accessible gratuitement 24h/24.
Un point de situation sera effectué en fonction de l’évolution des conditions météorologiques.
