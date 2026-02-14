Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : le plan “grand froid” activé jusqu’à mardi matin



Samedi 14 Février 2026 - 22:26


Face à la baisse annoncée des températures, la préfecture déclenche le plan d’urgence hivernale “temps froid” dans le département. Le dispositif est en vigueur de vendredi soir jusqu’à mardi matin.



Des places d'hébergement sont mises à la disposition des personnes sans abri à Rouen et au Havre - Illustration Adobe Stock
Selon les prévisions de Météo-France, un épisode de froid marqué doit toucher la Seine-Maritime dans les prochains jours. En réponse, la Préfecture de la Seine-Maritime active les mesures renforcées de mise à l’abri des personnes vulnérables.

Gymnases ouverts et maraudes renforcées

Le déclenchement du plan prévoit l’ouverture exceptionnelle de deux structures d’accueil : le gymnase Graindor à Rouen et le gymnase Monod au Havre. Ces équipements permettront d’offrir des places supplémentaires d’hébergement d’urgence pendant toute la durée de l’épisode.

Les maraudes sont également intensifiées afin d’aller à la rencontre des personnes sans solution d’hébergement. Les horaires des accueils de jour sont élargis pour faciliter l’accès aux services essentiels.

Les autorités rappellent que toute situation nécessitant une mise à l’abri d’une personne vulnérable doit être signalée au 115, numéro d’urgence sociale accessible gratuitement 24h/24.

Un point de situation sera effectué en fonction de l’évolution des conditions météorologiques.