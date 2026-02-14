Seine-Maritime : le plan “grand froid” activé jusqu’à mardi matin

Le déclenchement du plan prévoit l’ouverture exceptionnelle de deux structures d’accueil : le gymnase Graindor à Rouen et le gymnase Monod au Havre. Ces équipements permettront d’offrir des places supplémentaires d’hébergement d’urgence pendant toute la durée de l’épisode.



Les maraudes sont également intensifiées afin d’aller à la rencontre des personnes sans solution d’hébergement. Les horaires des accueils de jour sont élargis pour faciliter l’accès aux services essentiels.



Les autorités rappellent que toute situation nécessitant une mise à l’abri d’une personne vulnérable doit être signalée au 115, numéro d’urgence sociale accessible gratuitement 24h/24.



Un point de situation sera effectué en fonction de l’évolution des conditions météorologiques.