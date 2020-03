Normandie : 500 000 masques supplémentaires pour les soignants de la Région

Face à la pénurie de masques de protection qui touche les professionnels de santé dans le contexte de crise sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, la Région Normandie vient de passer commande de 500 000 masques FFP2 pour un montant de plus de 1 million d’euros.



Ces équipements, qui devraient être livrés cette semaine, viennent s’ajouter aux 2 millions de masques déjà commandés collectivement par la Région Normandie et les Départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne, en début de semaine dernière.