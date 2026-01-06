Neige et verglas : restrictions de circulation renforcées et écoles ouvertes ce mercredi en Seine-Maritime

La circulation sur les routes s'annonce particulièrement délicate la nuit prochaine en raison de nouvelles chutes de neige et du risque de regel - Illustration infonormandie
La Seine-Maritime reste placée en vigilance jaune « neige-verglas » ce mardi 6 janvier jusqu’en milieu de nuit. Un changement de régime est attendu à partir de 4 heures du matin, avec un passage en vigilance orange pour l’ensemble du département.
Face aux conditions de circulation annoncées pour la nuit et la matinée de mercredi, le préfet a décidé d’activer plusieurs mesures préventives à compter de 3 heures du matin, afin de limiter les risques d’accidents sur les axes routiers.
Pour mercredi 07 janvier 2026 :
🟠 38 départements en Vigilance orange
Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/LbjilMHjI7
— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 6, 2026
Circulation réglementée dès 3 heures du matin
Sur le réseau autoroutier, la circulation sera interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Pour les autres usagers, les dépassements seront proscrits et la vitesse maximale abaissée à 80 km/h.
Sur le réseau secondaire, l’interdiction concernera les véhicules de plus de 7,5 tonnes. Les automobilistes devront également respecter une limitation de vitesse fixée à 70 km/h, sans possibilité de dépassement.
Ces restrictions resteront en vigueur jusqu’à la levée de la vigilance orange par Météo-France.
Transports scolaires suspendus, établissements ouverts
Le préfet confirme par ailleurs la suspension des transports scolaires pour la journée du mercredi 7 janvier. La Région Normandie avait, un peu plus tôt dans l'après-midi, annoncé la suspension des lignes Nomad affectées au ramassage scolaire dans toute la Normandie. Les établissements scolaires habituellement ouverts le mercredi accueilleront néanmoins les élèves, sauf indication contraire communiquée localement.
Les autorités appellent à la plus grande prudence lors des déplacements et recommandent de limiter les trajets non essentiels durant l’épisode neigeux.
