Neige-verglas : les transports scolaires toujours à l’arrêt demain mercredi en Normandie

Si les transports scolaires restent interrompus, une reprise partielle des lignes commerciales est programmée dans le Calvados et la Manche, sous réserve d’une évolution météo favorable. Les lignes demeurent suspendues dans l’Eure, l’Orne et la Seine-Maritime.



Calvados (dès le premier service du matin)

Lignes ouvertes : 101, 102, 103, 104, 107, 109, 111 (Caen–Deauville via Bavent), 112, 113, 114, 120, 121 et 122 (avec itinéraire par autoroute)

.

Manche (à compter de 12h)

Lignes ouvertes : 301, 303, 305, 306, 307, 308 et 309.

⚠️ À noter : pas de navettes scolaires associées à ces lignes.