Neige-verglas : les transports scolaires toujours à l’arrêt demain mercredi en Normandie

Les cars de ramassage scolaire Nomad ne circuleront par demain mercredi, pour le troisième jour depuis le début des intempéries - Photo Région Normandie
En raison d’un épisode de neige et de verglas toujours en cours, avec des départements placés en vigilance orange (Orne, Seine-Maritime, Eure) et jaune (Calvados, Manche), Région Normandie maintient la suspension de toutes les lignes de transports scolaires pour la journée du mercredi 7 janvier 2026.
Cette mesure concerne l’ensemble des départements normands : Calvados, Manche, Orne, Eure et Seine-Maritime. Les familles et les établissements ont été informés par les canaux habituels.
Reprise partielle des lignes commerciales dans deux départements
Si les transports scolaires restent interrompus, une reprise partielle des lignes commerciales est programmée dans le Calvados et la Manche, sous réserve d’une évolution météo favorable. Les lignes demeurent suspendues dans l’Eure, l’Orne et la Seine-Maritime.
Calvados (dès le premier service du matin)
Lignes ouvertes : 101, 102, 103, 104, 107, 109, 111 (Caen–Deauville via Bavent), 112, 113, 114, 120, 121 et 122 (avec itinéraire par autoroute)
Manche (à compter de 12h)
Lignes ouvertes : 301, 303, 305, 306, 307, 308 et 309.
⚠️ À noter : pas de navettes scolaires associées à ces lignes.
Et après ?
Selon les prévisions actuelles, l’ensemble des transports scolaires et commerciaux pourrait reprendre normalement jeudi 8 janvier. Un nouveau point d’information est annoncé pour la journée de jeudi.
👉 Suivi ligne par ligne en temps réel sur NOMAD (réseau de mobilité normand).
