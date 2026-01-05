Neige et verglas : la circulation se fluidifie sur l’A28, vigilance maintenue sur l’A29 en Seine-Maritime

Quelques dizaines de camions demeurent à l’arrêt sur une voie de l’A29, juste après la barrière de péage de Cottévrard, dans le sens Abbeville–Rouen, indique la préfecture ce soir - Capture webcam Sanef A29
La circulation est redevenue fluide sur l’A28 dans le sens Abbeville–Rouen en milieu d’après-midi. Les poids lourds qui bloquaient les voies ont été évacués par les sociétés de dépannage et les chaussées traitées, permettant aux véhicules légers de reprendre la route.
A lire aussi
Les poids lourds stationnés sur les aires de stockage y resteront en revanche tant que l’arrêté interdisant la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes ne sera pas levé. Les chauffeurs peuvent s’y ravitailler auprès des commerces présents sur place.
A lire aussi
Les poids lourds stationnés sur les aires de stockage y resteront en revanche tant que l’arrêté interdisant la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes ne sera pas levé. Les chauffeurs peuvent s’y ravitailler auprès des commerces présents sur place.
Des poids lourds encore immobilisés
Quelques dizaines de camions demeurent toutefois à l’arrêt sur une voie de l’A28 et de l’A29, juste après la barrière de péage de Cottévrard, dans le sens Abbeville–Rouen. Les collectivités et les services de secours doivent entrer en contact avec les chauffeurs dans les prochaines heures afin d’évaluer leurs éventuels besoins, notamment en ravitaillement.
L’épisode neigeux s’est achevé aux alentours de 16 heures, mais il est désormais suivi d’une forte baisse des températures, avec des moyennes proches de –7 °C. Un phénomène de gel et de verglas est attendu dans la nuit et demain matin, susceptible de compliquer à nouveau les conditions de circulation, relate la préfecture dans son point de situation de 17h30.
L’épisode neigeux s’est achevé aux alentours de 16 heures, mais il est désormais suivi d’une forte baisse des températures, avec des moyennes proches de –7 °C. Un phénomène de gel et de verglas est attendu dans la nuit et demain matin, susceptible de compliquer à nouveau les conditions de circulation, relate la préfecture dans son point de situation de 17h30.
Les transports scolaires toujours à l'arrêt
L’ensemble des services de l’État et des gestionnaires routiers restent mobilisés pour traiter les chaussées, assister les usagers si nécessaire et garantir le fonctionnement des services essentiels.
Pour la journée de demain, mardi, les transports scolaires demeurent suspendus. L’interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l’ensemble des axes routiers de Seine-Maritime est, elle aussi, maintenue jusqu’à nouvel ordre.
La Préfecture de la Seine-Maritime appelle les usagers à la plus grande prudence et recommande de limiter ou de reporter les déplacements non indispensables.
Pour la journée de demain, mardi, les transports scolaires demeurent suspendus. L’interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l’ensemble des axes routiers de Seine-Maritime est, elle aussi, maintenue jusqu’à nouvel ordre.
La Préfecture de la Seine-Maritime appelle les usagers à la plus grande prudence et recommande de limiter ou de reporter les déplacements non indispensables.
Les autres infos du jour
-
Neige-verglas dans l’Eure : restrictions toujours en place avant une nuit à risque.
-
Neige et verglas : circulation très perturbée sur l’A28 et l’A29 en Seine-Maritime
-
Transports scolaires et cars Nomad : la suspension reconduite pour mardi dans toute la Normandie
-
Blocages agricoles en Normandie : routes coupées et fortes perturbations ce lundi