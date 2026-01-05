Connectez-vous S'inscrire

Neige et verglas : la circulation se fluidifie sur l’A28, vigilance maintenue sur l’A29 en Seine-Maritime


La situation s’améliore progressivement sur les grands axes autoroutiers de Seine-Maritime après l’épisode neigeux de ce lundi. Mais avec la chute brutale des températures, la préfecture appelle à une extrême prudence



Lundi 5 Janvier 2026 - 19:15


Quelques dizaines de camions demeurent à l’arrêt sur une voie de l’A29, juste après la barrière de péage de Cottévrard, dans le sens Abbeville–Rouen, indique la préfecture ce soir - Capture webcam Sanef A29
La circulation est redevenue fluide sur l’A28 dans le sens Abbeville–Rouen en milieu d’après-midi. Les poids lourds qui bloquaient les voies ont été évacués par les sociétés de dépannage et les chaussées traitées, permettant aux véhicules légers de reprendre la route.

Les poids lourds stationnés sur les aires de stockage y resteront en revanche tant que l’arrêté interdisant la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes ne sera pas levé. Les chauffeurs peuvent s’y ravitailler auprès des commerces présents sur place.

Des poids lourds encore immobilisés

Quelques dizaines de camions demeurent toutefois à l’arrêt sur une voie de l’A28 et de l’A29, juste après la barrière de péage de Cottévrard, dans le sens Abbeville–Rouen. Les collectivités et les services de secours doivent entrer en contact avec les chauffeurs dans les prochaines heures afin d’évaluer leurs éventuels besoins, notamment en ravitaillement.

L’épisode neigeux s’est achevé aux alentours de 16 heures, mais il est désormais suivi d’une forte baisse des températures, avec des moyennes proches de –7 °C. Un phénomène de gel et de verglas est attendu dans la nuit et demain matin, susceptible de compliquer à nouveau les conditions de circulation, relate la préfecture dans son point de situation de 17h30.
Les transports scolaires toujours à l'arrêt

L’ensemble des services de l’État et des gestionnaires routiers restent mobilisés pour traiter les chaussées, assister les usagers si nécessaire et garantir le fonctionnement des services essentiels.

Pour la journée de demain, mardi, les transports scolaires demeurent suspendus. L’interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l’ensemble des axes routiers de Seine-Maritime est, elle aussi, maintenue jusqu’à nouvel ordre.

La Préfecture de la Seine-Maritime appelle les usagers à la plus grande prudence et recommande de limiter ou de reporter les déplacements non indispensables.




Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026 -

Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie

04/01/2026 -

Neige-verglas : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune mercredi matin

30/12/2025 -

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025 -

Neige-verglas : circulation restreinte pour les poids lourds en Seine-Maritime

05/01/2026 -
