Neige et verglas : circulation très perturbée sur l’A28 et l’A29 en Seine-Maritime


Les chutes de neige, plus étendues que prévu, ont fortement dégradé les conditions de circulation ce lundi en Seine-Maritime, malgré des opérations de salage anticipées.



Lundi 5 Janvier 2026 - 15:56


Des poids-lourd se sont immobilisés en travers de l'autoroute comme on peut le voir sur cette carte - illustration
Les prévisions météo annonçaient un épisode neigeux principalement cantonné à l’ouest du département. La réalité a été toute autre. Dès la matinée, des averses de neige ont concerné l’ensemble de la Seine-Maritime, provoquant des blocages et de longs ralentissements sur plusieurs axes, notamment sur les autoroutes A28 et A29.

Les difficultés se sont accentuées en début d’après-midi sur l’A28, dans le sens Abbeville–Rouen. Plusieurs poids lourds se sont retrouvés en travers des voies, immobilisant totalement le trafic et bloquant les véhicules légers en amont.

Un ralentissement sur 8 km

Face à cette situation, les services de l’État ont activé un dispositif de coordination avec le gestionnaire autoroutier et les forces de l’ordre afin de rétablir la circulation au plus vite. Des dépanneurs spécialisés pour les poids lourds ont été mobilisés pour évacuer les véhicules immobilisés, tandis que les saleuses poursuivaient le traitement des chaussées.

Après un blocage observé dans la matinée, l’A28 dans le sens Rouen–Abbeville a pu être rouverte à la circulation. En revanche, à 15 heures, un ralentissement de près de 8 kilomètres persistait à la jonction A28/A29, dans le sens Somme vers la Seine-Maritime. Les opérations de déblocage étaient toujours en cours et les automobilistes ont été invités à emprunter l’A28 en direction d’Abbeville pour éviter le secteur.

Conditions de circulation délicates en soirée

La fin de l’épisode neigeux est attendue aux alentours de 16 heures, selon Météo-France. Une baisse marquée des températures est ensuite annoncée, avec des minimales proches de –4 °C, faisant craindre la formation de gel et de verglas. Les conditions de circulation devraient donc rester délicates en soirée et durant la nuit.
 




