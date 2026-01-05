Neige et verglas : circulation très perturbée sur l’A28 et l’A29 en Seine-Maritime

Face à cette situation, les services de l’État ont activé un dispositif de coordination avec le gestionnaire autoroutier et les forces de l’ordre afin de rétablir la circulation au plus vite. Des dépanneurs spécialisés pour les poids lourds ont été mobilisés pour évacuer les véhicules immobilisés, tandis que les saleuses poursuivaient le traitement des chaussées.



Après un blocage observé dans la matinée, l’A28 dans le sens Rouen–Abbeville a pu être rouverte à la circulation. En revanche, à 15 heures, un ralentissement de près de 8 kilomètres persistait à la jonction A28/A29, dans le sens Somme vers la Seine-Maritime. Les opérations de déblocage étaient toujours en cours et les automobilistes ont été invités à emprunter l’A28 en direction d’Abbeville pour éviter le secteur.