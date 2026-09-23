Municipales à Évreux : Michel Champredon prêt à repartir en cas d’annulation

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« Quand le scrutin est contesté, c’est la confiance des citoyens qui est en jeu », estime Michel Champredon, ancien maire d’Évreux (Eure) et candidat aux dernières municipales des 15 et 22 mars 2026. Après les conclusions de la rapporteure publique du tribunal administratif de Rouen proposant l’annulation des deux tours, son mouvement « Rassemblés pour Agir », arrivé à la cinquième place avec moins de 9% des suffrages, indique attendre le jugement, annoncé pour le 8 octobre.« Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Évreux », poursuit-il dans un message adressé à infoNormandie, voyant dans cette situation « d’abord une question de confiance démocratique ». Il évoque également les enjeux d’image et de crédibilité pour la ville, ainsi que le fonctionnement de la municipalité et de l’agglomération, qu’il juge déjà fortement critiqué.