Municipales à Évreux : Michel Champredon prêt à repartir en cas d’annulation

« Quand le scrutin est contesté, c’est la confiance des citoyens qui est en jeu », estime Michel Champredon, ancien maire d’Évreux (Eure) et candidat aux dernières municipales des 15 et 22 mars 2026. Après les conclusions de la rapporteure publique du tribunal administratif de Rouen proposant l’annulation des deux tours, son mouvement « Rassemblés pour Agir », arrivé à la cinquième place avec moins de 9% des suffrages, indique attendre le jugement, annoncé pour le 8 octobre.
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« Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Évreux », poursuit-il dans un message adressé à infoNormandie, voyant dans cette situation « d’abord une question de confiance démocratique ». Il évoque également les enjeux d’image et de crédibilité pour la ville, ainsi que le fonctionnement de la municipalité et de l’agglomération, qu’il juge déjà fortement critiqué.
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« Rassemblés pour Agir » serait présent
Pour Michel Champredon, « la démocratie locale doit être irréprochable dans ses règles comme dans ses pratiques ». Sans préjuger de la décision du tribunal, il envisage déjà l’hypothèse d’un retour aux urnes : si les élections étaient annulées, « Rassemblés pour Agir » serait présent, « quelle que soit la configuration politique qui en découlera ».
L’ancien maire affirme vouloir continuer à défendre son projet pour Évreux, autour du développement économique, environnemental, social et démocratique, et d’une ville plus attentive à ses habitants.
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