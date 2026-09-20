 

A13 : plus de 22 km de ralentissements vers Paris dans les Yvelines ce dimanche



Publié le Dimanche 20 Septembre 2026 à 18:28


©infonormandie
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La circulation est difficile ce dimanche en fin d'après-midi  sur l’autoroute A13. Bison Futé signale jusqu’à 22,3 km de ralentissements entre Rosny-sur-Seine et Ecquevilly, en direction de Paris.

Les automobilistes doivent prendre leur mal en patience sur l’autoroute A13, dans les Yvelines. Dans son point inforoute, à 18h22, ce dimanche 20 septembre, Bison Futé fait état d’un ralentissement de 17 km entre Mantes-la-Ville et Ecquevilly, dans le sens province-Paris.

Un autre signalement fait état de 22,3 km de circulation ralentie entre Rosny-sur-Seine et Ecquevilly, toujours en direction de la capitale.

Ces deux signalements concernent des portions qui se chevauchent : leurs longueurs ne doivent donc pas être additionnées. Le plus étendu remonte jusqu’à Rosny-sur-Seine.

Les informations communiquées ne précisent ni l’origine de ces difficultés ni le temps de parcours supplémentaire.


Tags : autoroute A13, Bison futé, inforoute, trafic, Yvelines

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