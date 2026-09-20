A13 : plus de 22 km de ralentissements vers Paris dans les Yvelines ce dimanche

La circulation est difficile ce dimanche en fin d'après-midi sur l’autoroute A13. Bison Futé signale jusqu’à 22,3 km de ralentissements entre Rosny-sur-Seine et Ecquevilly, en direction de Paris.
Les automobilistes doivent prendre leur mal en patience sur l’autoroute A13, dans les Yvelines. Dans son point inforoute, à 18h22, ce dimanche 20 septembre, Bison Futé fait état d’un ralentissement de 17 km entre Mantes-la-Ville et Ecquevilly, dans le sens province-Paris.
Un autre signalement fait état de 22,3 km de circulation ralentie entre Rosny-sur-Seine et Ecquevilly, toujours en direction de la capitale.
Ces deux signalements concernent des portions qui se chevauchent : leurs longueurs ne doivent donc pas être additionnées. Le plus étendu remonte jusqu’à Rosny-sur-Seine.
Les informations communiquées ne précisent ni l’origine de ces difficultés ni le temps de parcours supplémentaire.
Les automobilistes doivent prendre leur mal en patience sur l’autoroute A13, dans les Yvelines. Dans son point inforoute, à 18h22, ce dimanche 20 septembre, Bison Futé fait état d’un ralentissement de 17 km entre Mantes-la-Ville et Ecquevilly, dans le sens province-Paris.
Un autre signalement fait état de 22,3 km de circulation ralentie entre Rosny-sur-Seine et Ecquevilly, toujours en direction de la capitale.
Ces deux signalements concernent des portions qui se chevauchent : leurs longueurs ne doivent donc pas être additionnées. Le plus étendu remonte jusqu’à Rosny-sur-Seine.
Les informations communiquées ne précisent ni l’origine de ces difficultés ni le temps de parcours supplémentaire.