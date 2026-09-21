Rouen : tirs de mortiers contre la maison d’arrêt, trois adolescents interpellés

Les policiers ont retrouvé deux mortiers et un carton d’emballage d’artifices vide, au sol près de la voiture et dans une poubelle. Un troisième projectile, non utilisé et de modèle identique, a été récupéré au point de tir, rue Aux-Anglais, relate une source proche de l'enquête.



Une forte odeur de cannabis se dégageait de l’habitacle. Soumis à un dépistage salivaire, le conducteur a été testé positif aux stupéfiants. Un prélèvement a ensuite été réalisé pour analyse toxicologique. La Clio a été placée en fourrière.



Interpellés juste avant minuit, les trois mineurs ont été placés en garde à vue pour dégradations en réunion, détention et acquisition non autorisée d’artifices. Le conducteur est également mis en cause pour conduite sous l’emprise de stupéfiants et sans permis.