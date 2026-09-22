Municipales à Évreux : Guy Lefrand dénonce une « cabale politique » et se dit serein

Les résultats des dernières élections municipales font l'objet d'un recours déposé par Samuel Brigantino, dont la liste est arrivée à la deuxième place derrière celle du maire sortant Guy Lefrand (photo de gauche) - Illustrations X/ex-Twitter
Guy Lefrand se dit « parfaitement serein ». Dans un communiqué diffusé ce mardi 22 septembre, le maire d’Évreux (Eure) réagit à la contestation de l’élection municipale, dont la rapporteure publique du tribunal administratif de Rouen a proposé l’annulation dans la matinée.
« Nous faisons confiance à la justice », assure l’élu. « La justice est saisie, elle effectuera son travail et nous respecterons naturellement sa décision. Nous n’avons aucune raison de redouter l’examen des faits et des éléments du scrutin. »
« Nous faisons confiance à la justice », assure l’élu. « La justice est saisie, elle effectuera son travail et nous respecterons naturellement sa décision. Nous n’avons aucune raison de redouter l’examen des faits et des éléments du scrutin. »
« Respecter et défendre » le résultat des urnes
Guy Lefrand rappelle que sa liste a recueilli 4 569 voix au second tour, soit 34,58 % des suffrages, et obtenu 29 sièges. « C’est ce résultat des urnes que j’entends respecter et défendre avec la même détermination que celle qui m’anime depuis toujours », écrit-il.
Le maire affirme que son équipe reste pleinement concentrée sur son mandat et le travail engagé au service des habitants. Mais il regrette que « le débat politique se poursuive sur le terrain judiciaire » et attaque la démarche de ses opposants : « Je considère cette démarche comme une cabale politique destinée à remettre en cause un résultat démocratique qu’ils n’acceptent pas. »
L’élu refuse que l’on cherche, « par des contestations successives, à refaire après coup une élection que les Ébroïciens ont tranchée ». Il conclut : « La justice tranchera sur les questions qui lui sont soumises. En attendant, nous continuerons d’exercer nos responsabilités avec calme et détermination. »
Le maire affirme que son équipe reste pleinement concentrée sur son mandat et le travail engagé au service des habitants. Mais il regrette que « le débat politique se poursuive sur le terrain judiciaire » et attaque la démarche de ses opposants : « Je considère cette démarche comme une cabale politique destinée à remettre en cause un résultat démocratique qu’ils n’acceptent pas. »
L’élu refuse que l’on cherche, « par des contestations successives, à refaire après coup une élection que les Ébroïciens ont tranchée ». Il conclut : « La justice tranchera sur les questions qui lui sont soumises. En attendant, nous continuerons d’exercer nos responsabilités avec calme et détermination. »
ÉCLAIRAGE — Un recours de Samuel Brigantino
Arrivé deuxième au scrutin du 22 mars avec 30,65 % des voix, derrière Guy Lefrand (34,58 %), Samuel Brigantino, constatant les résultats, avait déposé un recours. Ce mardi matin, la rapporteure publique du tribunal administratif de Rouen a proposé l’annulation des deux tours des municipales d’Évreux, organisés les 15 et 22 mars 2026. Ces conclusions ne constituent pas un jugement : le tribunal doit rendre sa décision le 8 octobrte prochain.
Arrivé deuxième au scrutin du 22 mars avec 30,65 % des voix, derrière Guy Lefrand (34,58 %), Samuel Brigantino, constatant les résultats, avait déposé un recours. Ce mardi matin, la rapporteure publique du tribunal administratif de Rouen a proposé l’annulation des deux tours des municipales d’Évreux, organisés les 15 et 22 mars 2026. Ces conclusions ne constituent pas un jugement : le tribunal doit rendre sa décision le 8 octobrte prochain.