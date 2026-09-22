Municipales à Évreux : Guy Lefrand dénonce une « cabale politique » et se dit serein

Guy Lefrand rappelle que sa liste a recueilli 4 569 voix au second tour, soit 34,58 % des suffrages, et obtenu 29 sièges. « C’est ce résultat des urnes que j’entends respecter et défendre avec la même détermination que celle qui m’anime depuis toujours », écrit-il.



Le maire affirme que son équipe reste pleinement concentrée sur son mandat et le travail engagé au service des habitants. Mais il regrette que « le débat politique se poursuive sur le terrain judiciaire » et attaque la démarche de ses opposants : « Je considère cette démarche comme une cabale politique destinée à remettre en cause un résultat démocratique qu’ils n’acceptent pas. »



L’élu refuse que l’on cherche, « par des contestations successives, à refaire après coup une élection que les Ébroïciens ont tranchée ». Il conclut : « La justice tranchera sur les questions qui lui sont soumises. En attendant, nous continuerons d’exercer nos responsabilités avec calme et détermination. »

