 

Municipales à Évreux : Guy Lefrand dénonce une « cabale politique » et se dit serein


Alors que la rapporteure publique propose l’annulation du scrutin, le maire d’Évreux affirme sa confiance dans la justice et défend le résultat des urnes.


Publié le Mardi 22 Septembre 2026 à 16:53


Les résultats des dernières élections municipales font l'objet d'un recours déposé par Samuel Brigantino, dont la liste est arrivée à la deuxième place derrière celle du maire sortant Guy Lefrand (photo de gauche) - Illustrations X/ex-Twitter
Les résultats des dernières élections municipales font l'objet d'un recours déposé par Samuel Brigantino, dont la liste est arrivée à la deuxième place derrière celle du maire sortant Guy Lefrand (photo de gauche) - Illustrations X/ex-Twitter
Guy Lefrand se dit « parfaitement serein ». Dans un communiqué diffusé ce mardi 22 septembre, le maire d’Évreux (Eure) réagit à la contestation de l’élection municipale, dont la rapporteure publique du tribunal administratif de Rouen a proposé l’annulation dans la matinée.

« Nous faisons confiance à la justice », assure l’élu. « La justice est saisie, elle effectuera son travail et nous respecterons naturellement sa décision. Nous n’avons aucune raison de redouter l’examen des faits et des éléments du scrutin. »

« Respecter et défendre » le résultat des urnes

Guy Lefrand rappelle que sa liste a recueilli 4 569 voix au second tour, soit 34,58 % des suffrages, et obtenu 29 sièges. « C’est ce résultat des urnes que j’entends respecter et défendre avec la même détermination que celle qui m’anime depuis toujours », écrit-il.

Le maire affirme que son équipe reste pleinement concentrée sur son mandat et le travail engagé au service des habitants. Mais il regrette que « le débat politique se poursuive sur le terrain judiciaire » et attaque la démarche de ses opposants : « Je considère cette démarche comme une cabale politique destinée à remettre en cause un résultat démocratique qu’ils n’acceptent pas. »

L’élu refuse que l’on cherche, « par des contestations successives, à refaire après coup une élection que les Ébroïciens ont tranchée ». Il conclut : « La justice tranchera sur les questions qui lui sont soumises. En attendant, nous continuerons d’exercer nos responsabilités avec calme et détermination. »
 

ÉCLAIRAGE Un recours de Samuel Brigantino
Arrivé deuxième au scrutin du 22 mars avec 30,65 % des voix, derrière Guy Lefrand (34,58 %), Samuel Brigantino, constatant les résultats, avait déposé un recours. Ce mardi matin, la rapporteure publique du tribunal administratif de Rouen a proposé l’annulation des deux tours des municipales d’Évreux, organisés les 15 et 22 mars 2026. Ces conclusions ne constituent pas un jugement : le tribunal doit  rendre sa décision le 8 octobrte prochain.
 


Tags : élections municipales, Eure, Guy Lefrand, recours, Samuel Brigantino, tribunal administratif

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