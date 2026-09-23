Eure : une conductrice de 17 ans grièvement blessée après une sortie de route à Breux-sur-Avre

La jeune fille a été transportée médicalisée par l'hélicoptère du Smur d'Eure-et-Loir vers le CHU de Rouen - illustration © infonormandie
Une voiture immobilisée sur le toit, dans un champ : c’est la scène découverte par les secours rue de la Mariette, à Breux-sur-Avre (Eure), ce mercredi peu avant midi. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 11 h 50.
Selon les premiers éléments, la conductrice aurait perdu le contrôle de son véhicule, qui serait sorti de la route avant d’effectuer plusieurs tonneaux. Âgée de 17 ans et seule à bord, elle souffrait d’un traumatisme crânien.
Selon les premiers éléments, la conductrice aurait perdu le contrôle de son véhicule, qui serait sorti de la route avant d’effectuer plusieurs tonneaux. Âgée de 17 ans et seule à bord, elle souffrait d’un traumatisme crânien.
Héliportée vers le CHU de Rouen
Après les premiers soins prodigués par les sapeurs-pompiers, l’adolescente a été prise en charge par une équipe médicale. Classée en urgence absolue, elle a été transportée par l’hélicoptère Viking 28 du Samu d’Eure-et-Loir vers le CHU de Rouen (Seine-Maritime).
Huit sapeurs-pompiers de Verneuil-sur-Avre et de Nonancourt ont été mobilisés, ainsi que des équipes du Smur de l’Eure et de l’Eure-et-Loir. Les circonstances de la sortie de route restent à établir. L’enquête a été confiée à la gendarmerie.
Huit sapeurs-pompiers de Verneuil-sur-Avre et de Nonancourt ont été mobilisés, ainsi que des équipes du Smur de l’Eure et de l’Eure-et-Loir. Les circonstances de la sortie de route restent à établir. L’enquête a été confiée à la gendarmerie.