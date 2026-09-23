 

Eure : une conductrice de 17 ans grièvement blessée après une sortie de route à Breux-sur-Avre


Elle était seule à bord du véhicule qui s'est immobilisé sur le toit dans un champ : l’adolescente a été héliportée en urgence absolue vers le CHU de Rouen.


Publié le Mercredi 23 Septembre 2026 à 19:02


La jeune fille a été transportée médicalisée par l'hélicoptère du Smur d'Eure-et-Loir vers le CHU de Rouen - illustration © infonormandie
La jeune fille a été transportée médicalisée par l'hélicoptère du Smur d'Eure-et-Loir vers le CHU de Rouen - illustration © infonormandie
Une voiture immobilisée sur le toit, dans un champ : c’est la scène découverte par les secours rue de la Mariette, à Breux-sur-Avre (Eure), ce mercredi peu avant midi. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 11 h 50.

Selon les premiers éléments, la conductrice aurait perdu le contrôle de son véhicule, qui serait sorti de la route avant d’effectuer plusieurs tonneaux. Âgée de 17 ans et seule à bord, elle souffrait d’un traumatisme crânien.

Héliportée vers le CHU de Rouen

Après les premiers soins prodigués par les sapeurs-pompiers, l’adolescente a été prise en charge par une équipe médicale. Classée en urgence absolue, elle a été transportée par l’hélicoptère Viking 28 du Samu d’Eure-et-Loir vers le CHU de Rouen (Seine-Maritime).

Huit sapeurs-pompiers de Verneuil-sur-Avre et de Nonancourt ont été mobilisés, ainsi que des équipes du Smur de l’Eure et de l’Eure-et-Loir. Les circonstances de la sortie de route restent à établir. L’enquête a été confiée à la gendarmerie.
 



Tags : accident, Breux-sur-Avre, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, pompiers

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