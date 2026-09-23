Eure : une conductrice de 17 ans grièvement blessée après une sortie de route à Breux-sur-Avre

Elle était seule à bord du véhicule qui s'est immobilisé sur le toit dans un champ : l’adolescente a été héliportée en urgence absolue vers le CHU de Rouen.

Publié le Mercredi 23 Septembre 2026 à 19:02