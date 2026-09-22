Accident du travail chez Pharmasynthèse à Saint-Pierre-lès-Elbeuf : un expert chargé des investigations

Le parquet de Rouen indique ce mardi avoir ouvert une enquête en flagrance pour blessures involontaires à la suite de cet accident du travail. Les investigations ont été confiées à la Direction interdépartementale de la police nationale de Seine-Maritime (DIPN 76), conjointement avec l’inspection du travail.



Un expert a également été requis par le parquet. Il mène ses investigations ce mardi afin de déterminer les causes et le déroulement de l’accident.



La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) a, de son côté, été sollicitée pour apporter son expertise technique.

