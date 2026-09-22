Accident du travail chez Pharmasynthèse à Saint-Pierre-lès-Elbeuf : un expert chargé des investigations

L’enquête se poursuit après le grave accident du travail survenu hier lundi 21 septembre dans l’après-midi, au sein de l’usine, classée Seveso, Pharmasynthèse de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime).
Un salarié qui se trouvait dans un atelier de l’entreprise a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital. Les circonstances précises de l’accident n’ont pas encore été communiquées.
Un salarié qui se trouvait dans un atelier de l’entreprise a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital. Les circonstances précises de l’accident n’ont pas encore été communiquées.
La DIPN et l’inspection du travail saisies
Le parquet de Rouen indique ce mardi avoir ouvert une enquête en flagrance pour blessures involontaires à la suite de cet accident du travail. Les investigations ont été confiées à la Direction interdépartementale de la police nationale de Seine-Maritime (DIPN 76), conjointement avec l’inspection du travail.
Un expert a également été requis par le parquet. Il mène ses investigations ce mardi afin de déterminer les causes et le déroulement de l’accident.
La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) a, de son côté, été sollicitée pour apporter son expertise technique.
Un expert a également été requis par le parquet. Il mène ses investigations ce mardi afin de déterminer les causes et le déroulement de l’accident.
La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) a, de son côté, été sollicitée pour apporter son expertise technique.