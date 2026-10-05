Mouvement lycéen : la justice refuse de suspendre les interdictions de rassemblement en Seine-Maritime et dans l’Eure

Le tribunal administratif de Rouen a rejeté ce lundi les demandes de suspension des arrêtés préfectoraux contestés. Les juges estiment les restrictions proportionnées aux violences survenues près des établissements scolaires.

Publié le Lundi 5 Octobre 2026 à 20:15