Mesures sanitaires renforcées dans l'Orne : port du masque obligatoire dans onze nouvelles communes

Alençon,

Argentan,

L’Aigle,

Saint Sulpice sur Risle,

Mortagne-au-Perche,

Saint-Langis-lès-Mortagne,

Bellême,

La Chapelle-Montligeon,

Bagnoles de l’Orne-Normandie,

La Ferté-Macé,

Flers.

Dans ce contexte, et afin de prendre toute disposition de nature à limiter les risques de contagion, la décision a été prise d’étendre l’obligation du port du masque, « au-delà des centres-villes, aux zones urbanisées comprises entre les panneaux de signalisation routière signifiant les entrées et sorties d’agglomération » tous les jours de la semaine de 7 heures du matin à 3 heures du matin.Cette mesure concerne onze communes du département :Sont par ailleurs interdites les buvettes dans les établissements sportifs couverts, les établissements sportifs de plein air (dont les stades et les hippodromes) et les salles polyvalentes à usages multiples, à compter de ce jour et jusqu’au dimanche 15 novembre inclus.Il est rappelé par ailleurs que les rassemblements amicaux et familiaux dans le cercle privé constituent des lieux privilégiés de transmission du virus. Il appartient donc à chacun de se protéger et de protéger ses proches en respectant les gestes barrières.