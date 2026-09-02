Mercredi 2 septembre 2026 : les 5 infos du jour

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Un homme de 31 ans a perdu la vie après une violente collision entre son deux-roues et une voiture sur la RD6015 à Igoville, près de Louviers (Eure). Malgré l’intervention des secours et du SMUR, le pilote n’a pas pu être réanimé. Le conducteur de la voiture, âgé de 40 ans et fortement choqué, a été transporté au centre hospitalier d’Elbeuf.Le procès de Jean-Charles Preira, alias « Dallas », s’ouvre jeudi devant la cour d’assises de l’Eure à Évreux. Le trentenaire est jugé pour le meurtre par balles d’un homme de 27 ans en décembre 2020 dans le quartier de La Madeleine. Jusqu’au 11 septembre, le palais de justice sera placé sous haute surveillance et des restrictions de circulation et de stationnement seront mises en place dans le secteur.Un poids lourd s’est renversé vers 13 h 45 sur l’A28 à hauteur de Berville-en-Roumois (Eure), dans le sens Rouen-Alençon. Le camion, couché en travers des deux voies après avoir percuté le terre-plein, a également projeté des débris sur la chaussée opposée. Aucun blessé n’est à déplorer et la circulation a pu reprendre sur une voie en fin d’après-midi.Deux jeunes de 17 et 19 ans qui circulaient sur la même motocross ont chuté dans un chemin forestier au Pullay (Eure). Le plus jeune, grièvement blessé, a été héliporté par Dragon 76 vers le CHU de Rouen, tandis que la seconde victime a été conduite à l’hôpital de Verneuil-sur-Avre. Une enquête de gendarmerie doit déterminer les circonstances de l’accident.Plus de 127 000 élèves ont retrouvé les lycées de Normandie. La Région prévoit cette année 97 millions d’euros d’investissements dans les établissements publics, dont 60,2 millions pour 104 chantiers importants. Environ 40 000 ordinateurs doivent également être distribués aux élèves entrant en seconde ou en première année de CAP.