Cambriolage à Saint-Cyr-l’École : la porte résiste, ils entrent par la fenêtre et sont arrêtés dans la chambre

Publié le Mercredi 2 Septembre 2026 à 13:39

L’alarme d’une habitation s’est déclenchée en pleine nuit à Saint-Cyr-l’École. À leur arrivée, les policiers ont découvert deux hommes à l’intérieur du domicile.