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Cambriolage à Saint-Cyr-l’École : la porte résiste, ils entrent par la fenêtre et sont arrêtés dans la chambre


Publié le Mercredi 2 Septembre 2026 à 13:39

L’alarme d’une habitation s’est déclenchée en pleine nuit à Saint-Cyr-l’École. À leur arrivée, les policiers ont découvert deux hommes à l’intérieur du domicile.



Les deux hommes ont été interpellés dans une chambre en possession de bijoux - Illustration © Adobe Stock
Les deux hommes ont été interpellés dans une chambre en possession de bijoux - Illustration © Adobe Stock
Deux cambrioleurs ont été interpellés au milieu de la nuit de mardi à mercredi, avenue Pierre-Curie à Saint-Cyr-l’École (Yvelines).

La société de télésurveillance Euro Protection avait contacté Police secours après le déclenchement de l’alarme chez l’un de ses clients. Un mouvement avait notamment été détecté dans l’escalier de l’habitation.

Ils s'introduisent par une fenêtre

Un équipage de police arroivé rapidement sur les lieux a surpris deux individus dans une chambre. Les suspects se trouvaient en possession de bijoux qui auraient été dérobés dans le logement.

Les constatations ont révélé que la porte d’entrée avait été forcée, sans toutefois pouvoir être ouverte. En, désespoir de cause, les cambrioleurs seraient finalement entrés par une fenêtre dont le système de fermeture et la vitre avaient été brisés.

Les deux hommes, âgés de 21 et 30 ans, ont été interpellés pour vol par effraction.


Tags : cambriolage, enquête, faits divers, police, Saint-Cyr-l'École, Yvelines

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