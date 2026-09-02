Un poids lourd se couche en travers de l’A28 dans l'Eure : aucun blessé, la circulation reste perturbée

Le poids lourd s'est couché au milieu de la chaussée après avoir heurté le terre plein central - Photo © AlisA28/X
Un poids lourd s’est renversé vers 13 h 45 au point kilométrique 277,7 de l’autoroute A28, dans le sens Rouen–Alençon. Après avoir percuté le terre-plein central, le véhicule s’est immobilisé en travers des deux voies de circulation.
Des débris ont également été projetés sur la voie rapide du sens opposé, en direction de Rouen. Les sapeurs-pompiers dépêchés sur place n’ont constaté aucun blessé.
Des débris ont également été projetés sur la voie rapide du sens opposé, en direction de Rouen. Les sapeurs-pompiers dépêchés sur place n’ont constaté aucun blessé.
🚨Accident : 1 🚚 s'est renversé au PR 177.700 dans le sens Rouen → Alençon, au niveau de Berville en Roumois.— ALiS A28 Rouen / Alençon (@Alis_autoroute) September 2, 2026
Fermeture de la section : le véhicule est couché en travers des 2 voies et a également envoyé des débris sur la voie rapide du sens opposé @infonormandie #inforoute pic.twitter.com/pnJ2vJbQ1t
Une voie rouverte en fin d’après-midi
La section d’autoroute a d’abord été entièrement fermée pour sécuriser les lieux et permettre la prise en charge du poids lourd. La circulation a finalement été rétablie sur une voie en fin d’après-midi, mais des perturbations restaient à prévoir dans le secteur.