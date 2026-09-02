Un poids lourd se couche en travers de l’A28 dans l'Eure : aucun blessé, la circulation reste perturbée

Le camion a percuté le terre-plein central avant de se renverser sur l’A28, ce mercredi après-midi à Berville-en-Roumois. La circulation a repris sur une seule voie.

Publié le Mercredi 2 Septembre 2026 à 17:23