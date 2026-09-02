 

Un poids lourd se couche en travers de l’A28 dans l'Eure : aucun blessé, la circulation reste perturbée


Le camion a percuté le terre-plein central avant de se renverser sur l’A28, ce mercredi après-midi à Berville-en-Roumois. La circulation a repris sur une seule voie.


Publié le Mercredi 2 Septembre 2026 à 17:23


Le poids lourd s'est couché au milieu de la chaussée après avoir heurté le terre plein central - Photo © AlisA28/X
Le poids lourd s'est couché au milieu de la chaussée après avoir heurté le terre plein central - Photo © AlisA28/X
Un poids lourd s’est renversé vers 13 h 45 au point kilométrique 277,7 de l’autoroute A28, dans le sens Rouen–Alençon. Après avoir percuté le terre-plein central, le véhicule s’est immobilisé en travers des deux voies de circulation.

Des débris ont également été projetés sur la voie rapide du sens opposé, en direction de Rouen. Les sapeurs-pompiers dépêchés sur place n’ont constaté aucun blessé.


Une voie rouverte en fin d’après-midi

Un poids lourd se couche en travers de l’A28 dans l'Eure : aucun blessé, la circulation reste perturbée
La section d’autoroute a d’abord été entièrement fermée pour sécuriser les lieux et permettre la prise en charge du poids lourd. La circulation a finalement été rétablie sur une voie en fin d’après-midi, mais des perturbations restaient à prévoir dans le secteur.


Tags : accident, Berville-en-Roumois, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, pompiers

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