Eure : un dispositif de sécurité renforcé pour le procès de Jean-Charles Preira à Évreux

Le palais de justice d'Evreux où se tiendra le procès sous haute surveillance de Jean-Charles Preira - Illustration © Google Maps
Un important dispositif de sécurité accompagnera le procès de Jean-Charles Preira, qui s’ouvre ce jeudi 3 septembre devant la cour d’assises de l’Eure, à Évreux. Âgé de 30 ans, celui que l’on surnomme « Dallas » est jugé pour le meurtre d’Akhmed Marzabekov, un ressortissant ingouche de 27 ans tué par balles en décembre 2020 dans le quartier de La Madeleine. Il conteste les faits qui lui sont reprochés.
Jean-Charles Preira est soupçonné d’appartenir à la Black Manjak Family (BMF), une organisation criminelle implantée en Normandie et spécialisée dans le trafic de stupéfiants. Il est également présenté comme un complice présumé de Mohamed Amra dans son évasion meurtrière au péage d’Incarville, le 14 mai 2024. Cette affaire, distincte de celle jugée à Évreux, avait coûté la vie à deux agents pénitentiaires.
Jean-Charles Preira est soupçonné d’appartenir à la Black Manjak Family (BMF), une organisation criminelle implantée en Normandie et spécialisée dans le trafic de stupéfiants. Il est également présenté comme un complice présumé de Mohamed Amra dans son évasion meurtrière au péage d’Incarville, le 14 mai 2024. Cette affaire, distincte de celle jugée à Évreux, avait coûté la vie à deux agents pénitentiaires.
La rue du Président-Huet fermée pendant le procès
Compte tenu des enjeux entourant ces audiences, une présence renforcée des forces de l’ordre est prévue autour du palais de justice. Des contrôles pourront être effectués dans plusieurs rues voisines afin de sécuriser les participants et d’assurer le bon déroulement du procès, relate la préfecture de l'Eure dans un communiqué.
La rue du Président-Huet sera entièrement fermée à la circulation et au stationnement du 3 au 11 septembre. L’accès à certaines voies situées à proximité du tribunal pourra également être filtré par les forces de sécurité.
Des perturbations ponctuelles sont donc à prévoir dans le secteur. Les riverains, les commerçants et les personnes travaillant dans le quartier pourront néanmoins continuer à y accéder.
Déjà jugé par la cour d’assises de l’Eure en 2023, Jean-Charles Preira avait été condamné à sept ans de prison pour le braquage d’un camion transportant des cigarettes, commis à Évreux en 2018.
La rue du Président-Huet sera entièrement fermée à la circulation et au stationnement du 3 au 11 septembre. L’accès à certaines voies situées à proximité du tribunal pourra également être filtré par les forces de sécurité.
Des perturbations ponctuelles sont donc à prévoir dans le secteur. Les riverains, les commerçants et les personnes travaillant dans le quartier pourront néanmoins continuer à y accéder.
Déjà jugé par la cour d’assises de l’Eure en 2023, Jean-Charles Preira avait été condamné à sept ans de prison pour le braquage d’un camion transportant des cigarettes, commis à Évreux en 2018.