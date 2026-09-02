Eure : un dispositif de sécurité renforcé pour le procès de Jean-Charles Preira à Évreux

Le tribunal judiciaire d’Évreux sera placé sous haute surveillance des forces de l'ordre du 3 au 11 septembre. La circulation et le stationnement seront notamment interdits rue du Président-Huet.

Publié le Mercredi 2 Septembre 2026 à 09:17