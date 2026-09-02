Eure : deux jeunes blessés dans une chute à motocross, un adolescent héliporté au CHU de Rouen

Un adolescent de 17 ans a été grièvement blessé dans un accident de motocross, ce mercredi après-midi, au Pullay. Une seconde victime, âgée de 19 ans, a été hospitalisée.

Publié le Mercredi 2 Septembre 2026 à 16:57