 

Eure : deux jeunes blessés dans une chute à motocross, un adolescent héliporté au CHU de Rouen


Un adolescent de 17 ans a été grièvement blessé dans un accident de motocross, ce mercredi après-midi, au Pullay. Une seconde victime, âgée de 19 ans, a été hospitalisée.


Publié le Mercredi 2 Septembre 2026 à 16:57


Une des victimes, âgée de 17 ans, a été hélioprtée en état d'urgence absolue par Dragon76 vers le CHU de Rouen - Illustration
Une des victimes, âgée de 17 ans, a été hélioprtée en état d'urgence absolue par Dragon76 vers le CHU de Rouen - Illustration
Les deux jeunes gens circulaient sur le même engin dans un chemin forestier lorsqu’ils ont chuté, peu avant 14 heures, à proximité de l’impasse des Chênes, au Pullay (Eure).

Grièvement blessé, l’adolescent de 17 ans a reçu les premiers soins d’une équipe médicale avant d’être héliporté par Dragon 76, l’hélicoptère de la Sécurité civile, vers le CHU de Rouen. La seconde victime, âgée de 19 ans et en urgence relative, a été transportée au centre hospitalier de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton.

Une enquête ouverte par la gendarmerie

Dix sapeurs-pompiers des centres de secours de Verneuil-sur-Avre, Bourth et Brézolles ont été mobilisés. La gendarmerie a procédé aux constatations et ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises de cette chute.



Tags : accident, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, motocross, pompiers, Pullay

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