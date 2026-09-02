Rentrée scolaire en Normandie : 97 millions d’euros pour les lycées et 40 000 ordinateurs distribués

La Région Normandie prévoit d’investir 97 millions d’euros en 2026 dans les lycées publics. Sur cette enveloppe, 60,2 millions financeront 104 chantiers importants et 37,1 millions seront consacrés à la maintenance, à l’accessibilité, à la sécurité ainsi qu’à la rénovation des façades et des toitures.



En déplacement au lycée professionnel privé Saint-Joseph de Deauville, avant une visite au lycée Raymond-Queneau d’Yvetot demain jeudi 3 septembre, Hervé Morin a défendu le maintien de cet effort malgré « un contexte de forte contrainte budgétaire » et la baisse du nombre d’élèves. Selon le président de Région, la collectivité doit continuer à financer « le fonctionnement, la rénovation et la réhabilitation des établissements ».