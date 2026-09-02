Rentrée scolaire en Normandie : 97 millions d’euros pour les lycées et 40 000 ordinateurs distribués

Hervé Morin, président de la Région Normandie, a visité le Lycée professionnel Privé Saint Joseph de Deauville, et se rendra demain au Lycée Raymond Queneau d’Yvetot. - Photo © P.Galliot/Région Normandie
La Région Normandie prévoit d’investir 97 millions d’euros en 2026 dans les lycées publics. Sur cette enveloppe, 60,2 millions financeront 104 chantiers importants et 37,1 millions seront consacrés à la maintenance, à l’accessibilité, à la sécurité ainsi qu’à la rénovation des façades et des toitures.
En déplacement au lycée professionnel privé Saint-Joseph de Deauville, avant une visite au lycée Raymond-Queneau d’Yvetot demain jeudi 3 septembre, Hervé Morin a défendu le maintien de cet effort malgré « un contexte de forte contrainte budgétaire » et la baisse du nombre d’élèves. Selon le président de Région, la collectivité doit continuer à financer « le fonctionnement, la rénovation et la réhabilitation des établissements ».
En déplacement au lycée professionnel privé Saint-Joseph de Deauville, avant une visite au lycée Raymond-Queneau d’Yvetot demain jeudi 3 septembre, Hervé Morin a défendu le maintien de cet effort malgré « un contexte de forte contrainte budgétaire » et la baisse du nombre d’élèves. Selon le président de Région, la collectivité doit continuer à financer « le fonctionnement, la rénovation et la réhabilitation des établissements ».
40 000 ordinateurs pour les nouveaux lycéens
Le Pack numérique lycéen entre dans sa sixième année. Environ 40 000 ordinateurs, représentant un investissement de 12,5 millions d’euros, seront distribués aux élèves entrant en seconde ou en première année de CAP dans les établissements participants. Le matériel, utilisable en classe comme à domicile, pourra être conservé après trois années de prêt.
La carte des formations professionnelles évolue également. Les capacités de deux BTS commerciaux du lycée Guy-de-Maupassant de Fécamp vont être réduites. Des formations seront par ailleurs transférées entre les lycées Le Corbusier et Fernand-Léger, en Seine-Maritime, notamment pour accompagner les besoins liés au développement de la filière nucléaire.
La Région prépare aussi l’ouverture du Campus lycéen international normand Louis-de-Broglie à Bourg-Achard, dans l’Eure.
La carte des formations professionnelles évolue également. Les capacités de deux BTS commerciaux du lycée Guy-de-Maupassant de Fécamp vont être réduites. Des formations seront par ailleurs transférées entre les lycées Le Corbusier et Fernand-Léger, en Seine-Maritime, notamment pour accompagner les besoins liés au développement de la filière nucléaire.
La Région prépare aussi l’ouverture du Campus lycéen international normand Louis-de-Broglie à Bourg-Achard, dans l’Eure.
Transports scolaires : 100 000 élèves chaque jour
Côté transports, près de 100 000 élèves empruntent chaque jour les 2 565 circuits scolaires du réseau Nomad. L’abonnement annuel classique coûte 144 euros pour un collégien ou un lycéen demi-pensionnaire. Le Pass Scolaire Nomad+, qui permet de voyager de manière illimitée sur une grande partie du réseau régional, est reconduit à 204 euros par an. Au 31 août, 3 111 élèves l’avaient choisi.