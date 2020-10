La circulation du Covid-19 ne faiblit pas : 133 nouvelles hospitalisations en 24 heures en Normandie

En Normandie, le nombre des hospitalisations (conventionnelle et réanimation) atteint 794 et dépasse le niveau le plus haut observé lors de la 1ère vague du coronavirus (743 le 10 avril), selon le dernier point de situation publié ce mardi soir par l’Agence régionale de santé (ARS). Tous les départements normands affichent une hausse significative du nombre de nouvelles hospitalisations avec 133 entrées enregistrées en 24 heures.



L’ARS Normandie maintient son action auprès des hôpitaux afin d’anticiper l’afflux de patients Covid. « La déprogrammation de 30% de l’activité des hôpitaux publics et privés engagée la semaine passée se poursuit afin de préparer des lits supplémentaires de réanimation en matériel et personnel. Au regard de l’évolution de la situation, l’ARS pourra renforcer ces mesures ».