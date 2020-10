La France reconfinée à compter de vendredi et jusqu'au 1er décembre : ce qu'il faut savoir

Education : Les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts ainsi que les crèches. Les universités quant à elles seront fermées.

Travail : Le travail, notamment dans le BTP, les usines et les exploitations agricoles, doit continuer mais le télétravail doit être la règle dès qu’il est possible.

Vacances : Les retours de vacances de la Toussaint ainsi que les retours de colonies de vacances seront tolérés le week-end du 31 octobre.

Commerces et établissements recevant du public : Les commerces de premières nécessités restent ouverts (magasins d'alimentation, tabac, boulangerie, pharmacie...), l’ensemble des établissements recevant du public à l'exemple des bars et restaurants seront fermés à l’exception des services publics.

Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et maisons de retraite pourront être visités dans le strict respect des gestes barrières.

Après avoir consulté les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé avec nos partenaires européens, et pesé le pour et le contre, j’ai décidé qu’il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus.

Le président de la République a annoncé ce mercredi 28 octobre le reconfinement à l'échelon national. Il s'agit de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire à compter de jeudi à minuit et jusqu'au 1er décembre minimum.