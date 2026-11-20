Évreux : un spectacle de drones pour lancer les illuminations de Noël

Le temps fort de la soirée est prévu à 20 h 30, avec un spectacle de drones - Illustration © Pexels

La magie de Noël va s’emparer du centre-ville d’Évreux samedi 28 novembre. Animations gratuites, chants, danses et échassiers lumineux précéderont un spectacle de drones à 20 h 30.

Publié le Vendredi 20 Novembre 2026 à 20:40 Mis à jour : 20/11 - 22:55