Évreux s'apprête à revêtir ses habits de lumière. Pour donner le coup d’envoi des fêtes de fin d’année, la Ville a concocté une soirée festive et familiale, samedi 28 novembre, à partir de 18 heures, avec une série d’animations gratuites dans le centre-ville.
Au programme, des distributions de barbes à papa et de bonnets de Noël pour les enfants, du chocolat chaud, mais aussi des chants interprétés par le chœur de l’école maîtrisienne Notre-Dame/Saint-François. Les associations Dance Attitude et ALSM Saint-Michel proposeront des spectacles de danse, tandis que la troupe « Nos Elfes des Pôles » déambulera parmi le public avec ses échassiers lumineux. Un food truck permettra également aux gourmands de s'offrir crêpes, gaufres et churros.
Au programme, des distributions de barbes à papa et de bonnets de Noël pour les enfants, du chocolat chaud, mais aussi des chants interprétés par le chœur de l’école maîtrisienne Notre-Dame/Saint-François. Les associations Dance Attitude et ALSM Saint-Michel proposeront des spectacles de danse, tandis que la troupe « Nos Elfes des Pôles » déambulera parmi le public avec ses échassiers lumineux. Un food truck permettra également aux gourmands de s'offrir crêpes, gaufres et churros.
Spectacle de drones à 20 h 30
Le temps fort de la soirée est prévu à 20 h 30, avec un spectacle de drones dans le ciel d’Évreux. Le public est invité à se retrouver sur le parking situé derrière l’Hôtel de Ville pour profiter gratuitement de cette animation.
Les festivités commenceront même un peu plus tôt pour les enfants. De 16 h 30 à 17 h 30, les trois manèges installés en centre-ville seront accessibles gratuitement, au square Georges-Brassens, rue de la Légion-d’Honneur, le long du théâtre, et place Armand-Mandle.
Une soirée qui donnera le signal de départ des réjouissances de Noël dans la cité ébroïcienne.
Les festivités commenceront même un peu plus tôt pour les enfants. De 16 h 30 à 17 h 30, les trois manèges installés en centre-ville seront accessibles gratuitement, au square Georges-Brassens, rue de la Légion-d’Honneur, le long du théâtre, et place Armand-Mandle.
Une soirée qui donnera le signal de départ des réjouissances de Noël dans la cité ébroïcienne.