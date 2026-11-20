Les fumeurs qui écrasent leur cigarette sur un trottoir ou jettent leur mégot dans la rue s'exposent désormais à une verbalisation à Rouen. La municipalité vient de formaliser cette interdiction par un arrêté publié le 17 novembre, applicable immédiatement.
La sanction prévue est une amende forfaitaire de 135 euros. Elle peut atteindre 750 euros, montant maximal prévu pour cette contravention de quatrième classe. La mesure concerne l'ensemble des espaces publics de la commune, y compris les terrasses des commerces et les lieux accueillant temporairement des manifestations.
La sanction prévue est une amende forfaitaire de 135 euros. Elle peut atteindre 750 euros, montant maximal prévu pour cette contravention de quatrième classe. La mesure concerne l'ensemble des espaces publics de la commune, y compris les terrasses des commerces et les lieux accueillant temporairement des manifestations.
Pollution des eaux et coût du nettoyage
Pour justifier cette décision, la Ville met en avant les conséquences environnementales des mégots abandonnés. Entraînés par les eaux de pluie, ils peuvent rejoindre les réseaux d'évacuation et contribuer à la pollution des eaux.
La municipalité souligne également la quantité de mégots ramassés quotidiennement par ses agents et les dépenses que représente leur nettoyage.
Cette nouvelle réglementation s'inscrit dans le partenariat engagé avec Alcome, l'éco-organisme chargé de contribuer à la réduction des mégots jetés dans l'espace public.
Pour encourager les fumeurs à adopter d'autres habitudes, des cendriers de poche sont distribués gratuitement à l'accueil de l'Hôtel de Ville.
La municipalité souligne également la quantité de mégots ramassés quotidiennement par ses agents et les dépenses que représente leur nettoyage.
Cette nouvelle réglementation s'inscrit dans le partenariat engagé avec Alcome, l'éco-organisme chargé de contribuer à la réduction des mégots jetés dans l'espace public.
Pour encourager les fumeurs à adopter d'autres habitudes, des cendriers de poche sont distribués gratuitement à l'accueil de l'Hôtel de Ville.
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