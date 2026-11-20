Pour justifier cette décision, la Ville met en avant les conséquences environnementales des mégots abandonnés. Entraînés par les eaux de pluie, ils peuvent rejoindre les réseaux d'évacuation et contribuer à la pollution des eaux.



La municipalité souligne également la quantité de mégots ramassés quotidiennement par ses agents et les dépenses que représente leur nettoyage.



Cette nouvelle réglementation s'inscrit dans le partenariat engagé avec Alcome, l'éco-organisme chargé de contribuer à la réduction des mégots jetés dans l'espace public.



Pour encourager les fumeurs à adopter d'autres habitudes, des cendriers de poche sont distribués gratuitement à l'accueil de l'Hôtel de Ville.

