Évreux : les élections municipales annulées, le maire annonce un recours

Le jugement repose sur le déplacement d’une enveloppe contenant une centaine de bulletins de vote, restée pendant une durée indéterminée hors de la vue des membres d’un bureau de vote et des électeurs. Le tribunal administratif précise que cet épisode ne constitue pas une manœuvre, mais qu’il a créé une incertitude sur le résultat des élections.



Pour en apprécier les conséquences, les juges ont retranché, à titre de simulation, 100 voix au score de chacune des quatre listes présentes au second tour. Dans deux des hypothèses, l’attribution des deux derniers sièges, répartis à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, aurait été différente.



La composition du conseil municipal étant susceptible de changer, le tribunal a considéré que la volonté des électeurs ne pouvait être établie avec certitude. Il a donc annulé le scrutin.