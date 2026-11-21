D’importants moyens de secours sont déployés ce samedi 21 novembre à Saint-Nicolas-d’Aliermont, dans le secteur de Dieppe (Seine-Maritime), où un accident de la circulation impliquant trois voitures et deux piétons s’est produit en fin de matinée, rue Édouard-Canneval.



Dans un premier point de situation communiqué à 11 h 51, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis 76) fait état de six blessés, dont deux dans un état grave.