D’importants moyens de secours sont déployés ce samedi 21 novembre à Saint-Nicolas-d’Aliermont, dans le secteur de Dieppe (Seine-Maritime), où un accident de la circulation impliquant trois voitures et deux piétons s’est produit en fin de matinée, rue Édouard-Canneval.
Dans un premier point de situation communiqué à 11 h 51, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis 76) fait état de six blessés, dont deux dans un état grave.
Dans un premier point de situation communiqué à 11 h 51, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis 76) fait état de six blessés, dont deux dans un état grave.
34 sapeurs-pompiers sur place
Treize engins et 34 sapeurs-pompiers ont été engagés, ainsi que deux équipes du Smur et l’hélicoptère médicalisé Bistouri 80.
Les circonstances de l’accident ne sont pas connues à ce stade. Les opérations de secours sont toujours en cours.
Plus d’informations à venir.
Les circonstances de l’accident ne sont pas connues à ce stade. Les opérations de secours sont toujours en cours.
Plus d’informations à venir.