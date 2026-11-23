La gendarmerie du Calvados lance un appel à témoins pour tenter de retrouver Mathéo Clément, un adolescent de 16 ans dont la disparition, dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 novembre, est jugée inquiétante.
Le jeune homme a été vu pour la dernière fois dans le secteur de Pouligny, au nord de Bayeux. Selon les gendarmes, il pourrait avoir rejoint la côte, aux environs d’Arromanches-les-Bains.
Le jeune homme a été vu pour la dernière fois dans le secteur de Pouligny, au nord de Bayeux. Selon les gendarmes, il pourrait avoir rejoint la côte, aux environs d’Arromanches-les-Bains.
Un sac à dos orange pour signe distinctif
Mathéo mesure 1,85 m, est de faible corpulence, a le crâne entièrement rasé, les yeux bleus et porte une petite barbe. Son apparence physique peut laisser penser qu'il est âgé de 17 à 20 ans.
Au moment de sa disparition, l’adolescent portait un blouson noir, un jean bleu et des baskets noires et blanches. Il dispose d’un sac à dos orange de marque Basic-Fit. Il pourrait également porter un bonnet noir ou une casquette blanche ainsi qu’un tour de cou noir.
Toute personne susceptible de fournir des renseignements permettant de le localiser est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Bayeux au 02 31 51 12 20 ou à composer le 17.
Au moment de sa disparition, l’adolescent portait un blouson noir, un jean bleu et des baskets noires et blanches. Il dispose d’un sac à dos orange de marque Basic-Fit. Il pourrait également porter un bonnet noir ou une casquette blanche ainsi qu’un tour de cou noir.
Toute personne susceptible de fournir des renseignements permettant de le localiser est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Bayeux au 02 31 51 12 20 ou à composer le 17.