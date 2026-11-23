Mathéo mesure 1,85 m, est de faible corpulence, a le crâne entièrement rasé, les yeux bleus et porte une petite barbe. Son apparence physique peut laisser penser qu'il est âgé de 17 à 20 ans.



Au moment de sa disparition, l’adolescent portait un blouson noir, un jean bleu et des baskets noires et blanches. Il dispose d’un sac à dos orange de marque Basic-Fit. Il pourrait également porter un bonnet noir ou une casquette blanche ainsi qu’un tour de cou noir.



Toute personne susceptible de fournir des renseignements permettant de le localiser est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Bayeux au 02 31 51 12 20 ou à composer le 17.