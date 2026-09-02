Eure : un homme 31 ans tué dans un accident entre un deux-roues et une voiture à Igoville

Les secours n'ont rien pu faire pour le pilote du deux-roues dont le décès a été constaté sur place par le médecin du SMUR - Illustration
Un nouvel accident mortel s’est produit sur les routes de l’Eure. Une voiture et un deux-roues sont entrés en collision mardi 1er septembre, vers 22 heures, sur la route départementale 6015 à Igoville. Le choc a été particulièrement violent.
À leur arrivée, les secours ont pris en charge le pilote du deux-roues, un homme âgé de 31 ans. Malgré l’intervention des sapeurs-pompiers et du SMUR, il n’a pas pu être réanimé. Son décès a été constaté sur place par le médecin urgentiste.
À leur arrivée, les secours ont pris en charge le pilote du deux-roues, un homme âgé de 31 ans. Malgré l’intervention des sapeurs-pompiers et du SMUR, il n’a pas pu être réanimé. Son décès a été constaté sur place par le médecin urgentiste.
Le conducteur de la voiture hospitalisé
Le conducteur de la voiture, âgé de 40 ans et fortement choqué, a été transporté en urgence relative au centre hospitalier d’Elbeuf, en Seine-Maritime.
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Louviers afin de déterminer les circonstances précises de la collision. Neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Louviers afin de déterminer les circonstances précises de la collision. Neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.
Série noire sur la route
Ce nouveau drame survient trois jours après l’accident mortel de Thénouville. Dimanche 30 août, un père de 35 ans et son fils de 7 ans avaient perdu la vie sur la RD124. Un autre homme de 35 ans avait été grièvement blessé et transporté médicalisé au CHU de Rouen.
Le même jour, à Écouis, une chute en chaîne au sein d’un peloton avait fait onze blessés lors d’une course cycliste sur la route de Lyons. Deux participants, un homme de 27 ans et un adolescent de 16 ans, avaient été évacués dans un état grave vers le CHU de Rouen.
Quelques semaines plus tôt, le 21 juillet, un homme de 26 ans avait également trouvé la mort dans une sortie de route à Bueil, près d’Ivry-la-Bataille. Éjecté du véhicule, il n’avait pas survécu à ses blessures. Un second occupant, âgé de 21 ans, avait été hospitalisé à Vernon.
Le même jour, à Écouis, une chute en chaîne au sein d’un peloton avait fait onze blessés lors d’une course cycliste sur la route de Lyons. Deux participants, un homme de 27 ans et un adolescent de 16 ans, avaient été évacués dans un état grave vers le CHU de Rouen.
Quelques semaines plus tôt, le 21 juillet, un homme de 26 ans avait également trouvé la mort dans une sortie de route à Bueil, près d’Ivry-la-Bataille. Éjecté du véhicule, il n’avait pas survécu à ses blessures. Un second occupant, âgé de 21 ans, avait été hospitalisé à Vernon.