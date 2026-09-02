Eure : un homme 31 ans tué dans un accident entre un deux-roues et une voiture à Igoville

Le pilote d’un deux-roues a perdu la vie mardi soir sur la RD6015, à Igoville, près de Louviers. L’automobiliste impliqué, fortement choqué, a été hospitalisé.

Publié le Mercredi 2 Septembre 2026 à 08:31