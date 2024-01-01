Eure : une chute dans le peloton fait onze blessés lors du Grand prix cycliste Rouen - Gisors

Deux coureurs, dont un adolescent de 16 ans, ont été grièvement blessés ce dimanche matin sur la route de Lyons. Ils ont été transportés médicalisés au CHU de Rouen.

Publié le Dimanche 30 Août 2026 à 17:28