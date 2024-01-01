 

Eure : une chute dans le peloton fait onze blessés lors du Grand prix cycliste Rouen - Gisors


Deux coureurs, dont un adolescent de 16 ans, ont été grièvement blessés ce dimanche matin sur la route de Lyons. Ils ont été transportés médicalisés au CHU de Rouen.


Publié le Dimanche 30 Août 2026 à 17:28


Onz coureurs ont été blessés lors d'une chute dans le peloton - Illustration © Pixabay
Onz coureurs ont été blessés lors d'une chute dans le peloton - Illustration © Pixabay
La traditionnelle course cycliste Rouen - Gisors a viré au cauchemar à Écouis, dans la vallée de l'Andelle (Eure). Vers 10 heures, les secours sont intervenus route de Lyons pour une chute collective impliquant une dizaine de participants.

Selon les premiers éléments, la chute d’un coureur au milieu du peloton aurait entraîné plusieurs autres cyclistes dans sa course. Au total, onze concurrents ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers.

Un fémur fracturé et un pneumothorax

Deux victimes, un homme de 27 ans et un adolescent de 16 ans, ont été grièvement blessées, précisent les secours à infoNormandie. L’une souffrait d’une fracture du fémur, l’autre d’un pneumothorax. Toutes deux, en urgence absolue, ont été médicalisées par une équipe du SMUR avant leur évacuation vers le CHU Charles-Nicolle de Rouen.

Six autres coureurs, plus légèrement blessés, ont été transportés en urgence relative vers différents hôpitaux du secteur.

L’intervention a mobilisé dix-sept sapeurs-pompiers, une équipe du SMUR et les gendarmes, chargés d’établir les circonstances précises de l’accident.

Une course bientôt octogénaire

Organisée par  la section cyclisme de l’Entente gisorsienne, cette course de 108 kilomètres, baptisée Grand Prix Cycliste de la Libération dont c'était la 79ème édition, s'était élancée un peu plus tôt des Andelys et se dirigeait vers Lyons-la-Forêt. L'arrivée du vainqueur à Gisors était annoncé vers 12 heures. 

Plus d'info : résultats de l'épreuve 

 


Tags : accident, course cycliste, Ecouis, Eure, faits divers, Rouen - Gisors

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